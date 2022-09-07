什麼時代了！新北土城國中髮禁仍在　學生違反得罰抄心經





▲台灣青年民主協會指控新北市土城國中遭爆仍厲行髮禁。（圖／台灣青年民主協會提供）



記者楊惠琪／台北報導

教育部廢除髮禁已17年，但新北市土城國中遭學生指控，學生仍厲行髮禁規定，要求「男生瀏海不覆眉」、「女生瀏海不覆眉、長髮過肩需綁馬尾」規定，違反規定會被處罰抄心經，校方面對新北市教育局審查，竟以「假規定」欺瞞過關。台灣青年民主協會呼籲新北教育局追究校方行政責任。

台灣青年民主協會指出，新北教育局去年曾審查土城國中服儀規定，當時學校送教育局審查的服儀規定版本，已不見髮禁相關規定，改為「髮式應保持整潔、安全、健康」，服儀規定也順利通過教育局審查，學生原以為學校在投訴後已廢除髮禁規定；但上週開學接到多位土城國中新生投訴，學校發給國一學生新版的學生手冊中，髮禁的條文竟又重回服儀規定當中，

[廣告]請繼續往下閱讀...

依據校方發給新生的服儀規定，對男女學生頭髮有嚴格限制，包括「男生瀏海不接觸眉毛、兩側頭髮不覆耳、不留鬢角，後方頭髮須上推」、「女生瀏海不接觸眉毛，長髮過肩需綁起馬尾，髮夾以深色、素色為主，髮圈以無飾品、素色為主」。





▲新北市土城國中學生手冊的儀容規範仍有髮禁。（圖／台灣青年民主協會提供）

台灣青年民主協會說，學生若未違反校內髮禁，會被處罰參加「才藝班」，放學後下午4時到6時集合，校方會要求學生抄「心經」或課文，若才藝班時間未到，將會被記警告處分。

今年畢業的土城國中張同學說，學校通常每次段考考完，就會進行全校檢查，在朝會時間，要求大家把手伸出來檢查，生教組長還會親自壓你的瀏海確認有沒有覆眉。」土城國中三年級李同學說，違反髮禁就要參加才藝班，被要求抄心經或課文，「既浪費時間又毫無意義，憑什麼學校違反教育部法規在先，卻是學生要被處罰。」





▲新北市土城國中遭控厲行髮禁，違反學生得參加「才藝班」。（圖／台灣青年民主協會提供）

新北市土城國中校長鄧文南接受《東森新媒體ETtoday》記者採訪時回應，學生手冊上的服儀規定是舊版的，純粹是印刷上的行政疏失，忘了先校正再送印，強調已配合教育部政策取消髮禁，至於為何髮禁已解除17年仍會出現印刷錯誤，鄧文南說：「我也覺得蠻丟臉的」。

鄧文南坦言，學校的確會利用朝會時間進行服儀檢查，但都只是「口頭勸告」，不會有實際的懲處，學生指稱的「才藝班」是針對遲到、違反班規等學生，至於抄心經，他也覺得不是很恰當，未來會以其他愛校服務替代。

新北市教育局回應，去年11月依中央規範審定土城國中的服儀規定，針對學生指控，教育局會進行後續調查，如有違反情事，將依照相關規定究責。