海濤法師「10億資產」總盤點　宜蘭坐擁2000坪土地

▲位於宜蘭三星海濤慈悲志業總部占地2,000坪，管理集團的生命電視台及17個公益團體及10億元資產，海濤與弟子鬧翻後已退出。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

海濤出家近30年，依據法院及地檢署調查資料，海濤創辦的生命傳播文化志業基金會、台灣救狗協會、海濤慈悲基金會等17個公益團體及他個人名下的現金與房地產，總市值至少10億元，此外，還有不動產登記在集團祕書長林基城及湛字輩法師名下，相關存款也分散在各協會及弟子帳戶，原本均由海濤的俗家弟子吳秀慧及其丈夫出任集團執行長及秘書長來保管相關印章、存摺及權狀，但2年多前雙方鬧翻。

知情人士指出，吳秀慧原是海濤出家前開旅行社時的會計，後來海濤出家，她與丈夫林基城即成了海濤的得力助手，海濤法師弘法多年除了累積大筆善款，也有不少功德主直接捐土地護持及蓋講堂，相關款項原本用在布施救助貧苦，及買魚、鳥等放生用途，支出大多由林基城及吳秀慧夫婦負責。

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▲新北板橋的悲願寺也是由海濤創立，海濤慈悲志業基金會及施食協會也設址於此（圖），去年招牌換成佛陀僧伽基金會。

本刊調查，海濤集團中最大也是最重要的一筆土地，是位於宜蘭三星鄉的慈悲志業總部，占地約2,000坪，地上有3棟3層樓、共約500坪建物，分別是三星路二段18號、20號及22號，分別由本名黃榮享的海濤與弟子林基城及一位湛字輩法師登記持有，3筆土地及建物均設定抵押給銀行，其中登記給林基城的房地另設定抵押給海濤1,200萬元，知情人士指出，這些房地都是由信徒捐獻及出資興建的。

▲吳秀慧是海濤法師出家前經營旅行社時的會計，如今取代海濤管理集團10億元資產。

海濤的慈悲事業總部雖是登記為農地及農舍用途，但設施完善，有講堂及電視台，市值逾5億元；另集團位於新北板橋的悲願寺市值也逾億元，多年來信徒奉獻的款項分別存在海濤個人於三星鄉農會及合作金庫等帳戶，另有部分寄放在弟子及相關基金會與協會名下帳戶，目前檢調查出的資金約有3億元。

▲佛教慈悲志業基金會是海濤的弟子吳秀慧在與海濤鬧翻後自創，已以新名號對外捐助防疫物資。



本刊調查，海濤集團的動產及資金，除了登記在海濤個人名下及其帳戶，也有分散登記給弟子，部分現金則放在集團內的保險箱，海濤並成立救狗協會、中華護生協會、海濤慈悲志業基金會、中華國際施食協會、印經協會、生命傳播文化志業基金會、懷海文教基金會等10餘個基金會及協會，持有相關善款及不動產數億元，其中以設址新北市板橋中山路二段悲願寺的「海濤慈悲基金會」規模最大。

▲位於台南歸仁的護生園也是由海濤創立，負責動物救援，由於擁有土地資產，也爆發爭訟。

本刊調查，原本海濤將自己及各基金會的印鑑、存摺及權狀，都交由集團執行長吳秀慧及其丈夫林基城保管，以方便調度財務。但海濤與吳秀慧在2020年5月決裂後，海濤宣布退休改為獨立弘法，吳同年9月自行捐助3,000萬元並號召集團湛字輩法師，在宜蘭羅東自立門戶成立「佛教慈悲志業基金會」，原本的「海濤慈悲基金會」在GOOGLE地圖上，已被改名為「海灣慈悲基金會。」原本海濤在宜蘭三星創立的總部，在海濤退出後已由吳秀慧等弟子全面接管。

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