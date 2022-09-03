「寶媽米克斯領養庇護所」淪亂葬崗　50犬屍直擊！走2步就踩到

圖、文／CTWANT

桃園狗場「寶媽米克斯領養庇護所」主打救援安樂犬、幫狗兒找新家，在網路上頗有名氣，負責人李孟寶（本名李孟娟）不斷營造自己深愛毛孩、悲天憫狗形象，自稱先後救援過上千隻狗兒，但本刊調查發現狗場嚴重照顧不周，旁邊菜園更藏有約50犬隻屍骨，可說是屍橫遍野，幾乎「走兩步就踩到骨頭」，收屍志工萬分崩潰，「邊走邊說對不起」，桃園市動保處現已介入調查。

▲ 「寶媽米克斯領養庇護所」內狗屎滿地，一靠近就聞到濃濃屎尿惡臭，舉目所及未見飼料，僅看到2池已明顯汙濁的髒水，環境讓人搖頭。（圖／CTWANT提供，下同）

8月31日上午，本刊抵達「寶媽米克斯領養庇護所」，一靠近就聞到濃濃屎尿惡臭，狗兒在場區內狂吠不止，舉目所及未見飼料，僅看到2池已明顯汙濁的髒水，園區內有部分狗兒垂奶，看似才剛生產完不久，大多數毛孩身上還有皮膚疾病，現場狀況讓志工心疼不已，真正的悲劇卻還在後頭。

▲志工們焚香祝禱後在狗園附近搜索，最終撿拾出6袋狗骨，粗估有約50隻毛孩命喪於此。

在焚香祝禱後，志工們開始清除狗場外兩側農田的雜草，並展開地毯式搜尋，驚覺該處有如亂葬崗。本刊現場直擊，多隻狗兒被埋在不深的土裡，還能看見吃狗屍吃到肥胖壯碩的老鼠亂竄，大量不明昆蟲在白骨上爬行，更有數顆頭骨被裝進垃圾袋中隨意棄置，新割的青草味混雜厚重屍臭味瀰漫現場，就像一場揮散不去的惡夢縈繞在志工的心中和鼻尖。

「不要怕，我們來救你了。」志工們強忍悲傷，為這些橫屍荒野的狗兒撿拾遺骨，還不時踩到骨頭，脆裂聲響讓他們心疼不已，邊行動邊向死去的毛孩說「對不起」，啜泣聲和「這裡也有骨頭」的悲喊聲此起彼落。

10名志工忙碌一早上，共撿拾了6袋白骨，當中包含近50顆的頭骨，骨頭或大或小，部分已長滿青苔，可見被埋在荒野中不見天日已久，當中還有多隻是明顯來不及長大的幼犬，志工們僅完成農田的部分區域搜尋就已如此「驚心動魄」，實際命喪於此的犬隻難計其數。

周遭住戶對該狗園怨聲連連，表示李孟寶「2、3天才來餵一次」，且狗園防護疏漏，總有狗兒疑似「餓到受不了」自行跳出圍欄覓食，附近還常見到骨瘦如柴的遊盪犬，更有民眾直擊李孟寶將狗兒遺體隨意棄置在別人的農田中。

採訪當天，有隻殘疾的三腳犬一直在狗園附近徘迴，並主動親近志工，志工一摸便發現狗兒身上滿是壁蝨跳蚤，毛髮更是明顯斑駁脫落，經晶片機掃描後確認該狗登記的飼主為李孟寶，可見其不當對待狗兒早已並非首日。

▲狗園負責人李孟寶否認虐狗，表示白骨是有10多隻狗兒因傳染病喪命，其員工將屍體就地掩埋，動保處對其說法不予採信，將她函送地檢署偵辦。

據了解，李孟寶自稱是台大職員，30多歲，未婚，約2014年加入動保圈，她在本刊直擊當天早上也現身狗園餵食，面對採訪她起初一言不發，還「不小心」對現場記者潑水，媒體再次詢問她才大聲喊冤，強調自己「每天都有來餵」，垂奶的狗兒是在懷孕時被救援回來，在餵完奶後已經結紮，附近的屍骨則因日前救回10多隻有傳染病的幼犬，幼犬死亡後由員工就地掩埋。

但桃園市動保處對她的說法不予採信，初步確認狗兒屍骨中有10個晶片，當中有多隻屬於李孟寶，更發現園區有飼養不當、經限期未改善、死亡動物晶片未除、動物繁殖未申報、疏縱犬隻等諸多過失，將依法進行開罰，刑事部分則會函送地檢署偵辦。

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