　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

名間鄉創意茶飲總決賽　18組團隊拚高下

▲名間鄉創意茶飲總決賽開鑼。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲名間鄉創意茶飲總決賽開鑼。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「2022名間鄉創意茶飲總決賽」20日於名間鄉登場，18組參賽團隊比拚將名間鄉的茶葉點綴成特色調飲，主辦單位特別邀請跨足茶飲界成功投資藝人「ㄚ頭」做為評審嘉賓，南投縣長林明溱期許創意茶飲能發展成名間鄉觀光亮點，結合觀光促進地方及產業發展，開創出名間獨有的茶飲休閒熱潮。

2022「茶鄉新shake感‧名間茶是王道」-台灣國際創意茶飲嘉年華暨創意茶飲總決賽昨在受天宮第一停車場進行，由名間鄉長陳文德主持，林明溱由縣府觀光處長陳志賢陪同，前往為決賽選手加油打氣；縣議員陳翰立、于秀英、洪浩原、史雪燕、農糧中區分署秘書陳尚仁、三山國家公園管理處長曹忠猷、茶改場凍頂工作站長林儒宏、名間鄉民代表會主席陳國能及多位代表、村長也都到場參與，場面熱鬧。

▲名間鄉創意茶飲總決賽開鑼。（圖／南投縣政府提供）

名間鄉公所指出，本次決賽共入圍18組參賽團隊，包括專業店家組、新秀學生組、民間社會組；會場除了茶飲賽事，還舉辦「千杯茶飲品嚐」活動，更有緊張又刺激的「冰友來喝茶趣味競賽」、快樂試飲的「飲君子試飲活動」，現場也有熱鬧的「找好茶市集」，邀請到名間鄉產業觀光發展協會及在地產業社區及優質店家，展示名間鄉在地特色產業。

▲名間鄉創意茶飲總決賽開鑼。（圖／南投縣政府提供）

競賽最後結果為：民間社會組的黃筑筠獲「創意-王者風範獎」、林奕伸獲「技術-妙手生茗獎」、普羣凱獲「風味-神之Shake感獎」；新秀學生組的美和科大餐飲管理系林卓逸等3人獲「創意-王者風範獎」，朝陽科大休閒事業管理系陳為霖獲「技術-妙手生茗獎」、金門農工黃楚美等3人獲「風味-神之Shake感獎」；專業店家組的琴麥國際餐飲企業社許博勝獲「創意-王者風範獎」、伂橙股份有限公司王妍睎獲「技術-妙手生茗獎」、金茶伍李介秋獲「風味-神之Shake感獎」，其他決賽者獲優選獎項。

陳文德表示，本次賽事近8成飲料茶原料都來自名間，希望透過各調飲高手將名間茶用各種獨特的調飲呈現、帶領人們體驗名間鄉茶葉的甘美，並將名間鄉茶葉發揚光大，也對茶產業有所助益，並增加農民收益，未來希望能持續推廣下去；曹忠猷也說，該活動屬品牌活動，深具名間鄉產業特色，希望未來能越辦越大，吸引旅行社開發遊程把觀光客帶進來，體驗最具在地特色的創意產業。

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
快訊／差點被分屍！　18歲男從柬埔寨逃回曝：有被打
王瞳「撕心求助訊息」曝光！　王彩樺一看噴淚：很心疼
快訊／高雄愛河邊木棧道下起火！　大量濃煙狂冒
林靜儀大型翻車現場！　遭多方圍剿
和現任吵架！　人夫回頭找孩子的媽「爽啪N次」慘了
正妹孫女要去新加坡當直播主！　高雄水餃阿嬤急報警

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮萬里溪橋動線變更　警籲遵守交通標誌、標線減速慢行

名間鄉創意茶飲總決賽　18組團隊拚高下

布農族佳心舊部落再現計畫　全球卓越建設獎奪文化資產類銀獎

還有一場！宜蘭就業博覽會拚好薪情　穩定工作滿1年給2.2萬

遇見藝術與大地的旅行　2022南迴藝術季今開幕

台東+204　衛生局再籲家長帶小孩完成疫苗接種

屏東獨居嬤深夜下樓跌倒哀號　警找鎖匠開門救人

民雄大士爺祭人潮湧現　嘉檢大聲公呼籲反賄選

陸戰隊「水鴨子」進駐鳳林慢城公園　光復節蛙人秀戰技慶開幕

搶攻國旅商機！國際觀光博覽會花蓮館　文旦柚買一箱送一箱

Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回

胡宇威甜誇陳庭妮「最漂亮❤」　被喊話「努力工作」：油加滿了！

余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

神人手腳開工+上下顛倒　同步畫6張寫實名人肖像

艾成生前自創曲沒人要！ 片段曝光...激唱「我對得起我」

疑打錯檔+誤踩油門衝分隔島　失控撞上對向車「2車成聖筊」

修車修一半「整台車掉落」　陸技師1move急閃險遭砸

手機＋閃光→額溫槍？　客人全乖乖排隊量體溫

余天攜孫探望：絕對不會放棄妳！　余苑綺動情「我不會這麼容易死」

花蓮萬里溪橋動線變更　警籲遵守交通標誌、標線減速慢行

名間鄉創意茶飲總決賽　18組團隊拚高下

布農族佳心舊部落再現計畫　全球卓越建設獎奪文化資產類銀獎

還有一場！宜蘭就業博覽會拚好薪情　穩定工作滿1年給2.2萬

遇見藝術與大地的旅行　2022南迴藝術季今開幕

台東+204　衛生局再籲家長帶小孩完成疫苗接種

屏東獨居嬤深夜下樓跌倒哀號　警找鎖匠開門救人

民雄大士爺祭人潮湧現　嘉檢大聲公呼籲反賄選

陸戰隊「水鴨子」進駐鳳林慢城公園　光復節蛙人秀戰技慶開幕

搶攻國旅商機！國際觀光博覽會花蓮館　文旦柚買一箱送一箱

花蓮萬里溪橋動線變更　警籲遵守交通標誌、標線減速慢行

砂輪機肢解親媽送焚化爐滅屍　孽子「她擋我玩娛樂城」判無期

快訊／付贖15萬返台！18歲男從柬埔寨逃回　落地曝「有被打」

為敬老政策互槓　高虹安反擊沈慧虹：操弄百姓成為政治鬥爭犧牲品

麥力德登錄一軍先中繼　詹子賢跑步還有點喘

菲傭到柬埔寨找爽缺　3個月傳「吊點滴慘照」悔喊：當初決定是錯的

影射Bump勾結竹聯幫　中山副教授嗆「一堆弱智把他當神」4hrs縮了

觀察羅力生存之道　曾豪駒：沒網羅到可惜

名間鄉創意茶飲總決賽　18組團隊拚高下

艾成師妹高雄接噩耗「忍淚上台」　曝王瞳狀況：給她一點時間

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

地方熱門新聞

新屋區民眾池岸邊散步　驚見浮屍

台南市公布第6波酒駕累犯名單

南警「重磅」出擊2日21輛超重沒入

嘉義民雄大士爺祭、「東石海之夏」接棒登場

康那香企業戴榮吉董事長分享

南消打出第一劑骨針搶救

台男慘遭凌虐家屬悲：像老了30歲

台南做工行善團麻豆「繕」行

航空城結合大學城　清大、政大青埔設學院

台南虎尾寮市場愛心惜食平台啟用

核二廠號召淨灘愛地球　清380Kg垃圾

2022桃園蓮花季　8/20-21推擊樂、手作體驗活動

清大桃園醫療暨教育研發園區籌備處成立

還有一場！宜蘭就業博覽會　工作滿1年給2.2萬

更多熱門

相關新聞

紅綠燈罩變形沒人管　公總給答案和台電有關

紅綠燈罩變形沒人管　公總給答案和台電有關

名間鄉台三線周邊的某處紅綠燈號誌，月前被路過的民眾發現燈罩無端凹損，呈現有如「波浪板」的造型，由於近期氣溫連日飆升不降，名間鄉單日最高曾出現36.1度，令人懷疑是否公共設施也不耐高溫而融化毀損；主管單位公路總局南投工務段則澄清，燈罩應是長期遭台電電纜線垂壓，才會呈波浪狀凹損。

茶鄉名間首辦台灣國際創意茶飲嘉年華

茶鄉名間首辦台灣國際創意茶飲嘉年華

慈濟基金會與名間鄉簽署防災合作備忘錄

慈濟基金會與名間鄉簽署防災合作備忘錄

R22之亂新增法國豪華版！檢警再扣3直升機

R22之亂新增法國豪華版！檢警再扣3直升機

南投4歲女童遭殺害埋屍　屋主嚇傻：沒聞到味道

南投4歲女童遭殺害埋屍　屋主嚇傻：沒聞到味道

關鍵字：

名間鄉創意茶飲競賽

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺「2片肺全變白」吸全氧苦撐！

揭娜美9年豪奢生活！連千毅2點嗆「離婚沒這麼簡單」

豬仔煉獄KK園區最大投資金主　竟是竹聯幫

娜美再爆料「跟我借百萬周轉」！

連千毅曬匯款證明「沒虧待」　妻再嗆：要我繼續爆料？

連千毅直播「娜美親上線火爆開嗆」！當眾逼離婚

家長公審衝浪店　網卻驚嘆：老闆聰明！

他不再拯救豬仔：回來的是詐騙集團的線人

周杰倫首公開「6.6億豪宅客廳裝潢」！

Ella高雄開唱突播「驗孕棒2條線影片」

連千毅爆婚變！老婆怒轟「心理變態」

威廉、卓君澤皇宮婚禮…吳宗憲來了　納豆帶依依見習

女大生煮海底撈「整鍋爆炸」　遭辣油噴滿眼

小S被醫生告知這件事　大S心疼

iPhone 14要來了！爆料總整理「10大亮點」一次看

更多

最夯影音

更多
Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回

Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回
胡宇威甜誇陳庭妮「最漂亮❤」　被喊話「努力工作」：油加滿了！

胡宇威甜誇陳庭妮「最漂亮❤」　被喊話「努力工作」：油加滿了！

余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視

余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

神人手腳開工+上下顛倒　同步畫6張寫實名人肖像

神人手腳開工+上下顛倒　同步畫6張寫實名人肖像

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面