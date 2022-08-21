名間鄉創意茶飲總決賽　18組團隊拚高下

▲名間鄉創意茶飲總決賽開鑼。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「2022名間鄉創意茶飲總決賽」20日於名間鄉登場，18組參賽團隊比拚將名間鄉的茶葉點綴成特色調飲，主辦單位特別邀請跨足茶飲界成功投資藝人「ㄚ頭」做為評審嘉賓，南投縣長林明溱期許創意茶飲能發展成名間鄉觀光亮點，結合觀光促進地方及產業發展，開創出名間獨有的茶飲休閒熱潮。

2022「茶鄉新shake感‧名間茶是王道」-台灣國際創意茶飲嘉年華暨創意茶飲總決賽昨在受天宮第一停車場進行，由名間鄉長陳文德主持，林明溱由縣府觀光處長陳志賢陪同，前往為決賽選手加油打氣；縣議員陳翰立、于秀英、洪浩原、史雪燕、農糧中區分署秘書陳尚仁、三山國家公園管理處長曹忠猷、茶改場凍頂工作站長林儒宏、名間鄉民代表會主席陳國能及多位代表、村長也都到場參與，場面熱鬧。

名間鄉公所指出，本次決賽共入圍18組參賽團隊，包括專業店家組、新秀學生組、民間社會組；會場除了茶飲賽事，還舉辦「千杯茶飲品嚐」活動，更有緊張又刺激的「冰友來喝茶趣味競賽」、快樂試飲的「飲君子試飲活動」，現場也有熱鬧的「找好茶市集」，邀請到名間鄉產業觀光發展協會及在地產業社區及優質店家，展示名間鄉在地特色產業。

競賽最後結果為：民間社會組的黃筑筠獲「創意-王者風範獎」、林奕伸獲「技術-妙手生茗獎」、普羣凱獲「風味-神之Shake感獎」；新秀學生組的美和科大餐飲管理系林卓逸等3人獲「創意-王者風範獎」，朝陽科大休閒事業管理系陳為霖獲「技術-妙手生茗獎」、金門農工黃楚美等3人獲「風味-神之Shake感獎」；專業店家組的琴麥國際餐飲企業社許博勝獲「創意-王者風範獎」、伂橙股份有限公司王妍睎獲「技術-妙手生茗獎」、金茶伍李介秋獲「風味-神之Shake感獎」，其他決賽者獲優選獎項。

陳文德表示，本次賽事近8成飲料茶原料都來自名間，希望透過各調飲高手將名間茶用各種獨特的調飲呈現、帶領人們體驗名間鄉茶葉的甘美，並將名間鄉茶葉發揚光大，也對茶產業有所助益，並增加農民收益，未來希望能持續推廣下去；曹忠猷也說，該活動屬品牌活動，深具名間鄉產業特色，希望未來能越辦越大，吸引旅行社開發遊程把觀光客帶進來，體驗最具在地特色的創意產業。