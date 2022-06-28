茶鄉名間首辦台灣國際創意茶飲嘉年華　13.8獎金萬號召高手較勁

▲2022台灣國際創意茶飲嘉年華登場，推廣名間鄉茶葉。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

名間鄉公所首次舉辦「台灣國際創意茶飲嘉年華」比賽活動，分為專業店家組、新秀學生組及民間社會組3組徵件，總獎金不但高達13萬8000元，得獎者更能獲得在10月份茶業博覽會上公開展售的資格，希望能藉此推廣名間鄉的優質茶葉。

「名間茶是王道－2022台灣國際創意茶飲嘉年華」記者會27日在名間鄉公所舉辦，開場先由日月潭紅玉特等獎得主廖宜群帶來五款精彩的創意調茶，再由鄉長陳文德說明比賽徵件內容、3組比賽組別；南投縣農業處副處長林美珠、參山國家風景區管理處長曹忠猷、農糧署中區分署副分署長洪宏毅、立法委員羅美玲、縣議員陳翰立等人也到場參加。

林美珠表示，茶飲嘉年華及創意茶飲手搖飲競賽在縣內是首次舉辦，「非常有創意！」她感謝陳文德用心推廣名間茶業，也提及名間鄉茶園面積高達2000多公頃，佔全縣1/3，也提供全台8成手搖飲品的茶葉供給，是名副其實的產茶冠軍。

曹忠猷補充，名間茶葉佔台灣茶葉總產量的4成，本次創意茶飲嘉年華也結合松柏嶺茶文化主題館，用觀光及創意一同推銷名間茶葉。

「2022台灣國際創意茶飲嘉年華」即日起開放報名，至7月20日截止，提供網路報名繳交作品資訊及介紹影片，以飲品風味、創意發想等評分依據，將選出18組選手入圍8月20日舉辦的總決賽，總獎金13萬8000元；另於7月24日及8月14日於松柏嶺遊客中心（茶文化主題館）舉辦茶飲系列講座活動，報名簡章及詳情請見「名間茶是王道－2022台灣國際創意茶飲嘉年華」粉絲頁。