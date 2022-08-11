　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北漂台北工作！騎士離奇自撞「噴飛民權大橋下」慘死　相驗結果曝

▲▼騎士離奇墜北市民權大橋死！驚悚瞬間曝光。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲騎士民權大橋自撞，竟噴飛橋下慘死。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者張君豪、黃宥寧、陳韻如／台北報導

台北市民權大橋10日下午發生一起離奇事件！40歲王姓騎士不明原因自撞，竟噴飛橋下慘死。稍早，檢方赴殯儀館相驗，王男為出血性休克死亡，而經查，王男肇事前並無車輛撞擊，抽血檢驗也無酒駕，對於相驗結果，家屬也無異議，目前王男遺體也已發交家屬辦理後事。

這起事故發生在10日下午4時34分，4王姓騎士騎車沿民權大橋松山往內湖方向行駛時，因不明原因撞上路緣，人直接從行人引道飛墜至平面道路上，當場失去呼吸心跳，送醫搶救後仍回天乏術，另外，醫院急救時發現他確診新冠肺炎。

▲▼騎士噴飛民權大橋下，送醫搶救亡。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲車禍現場留下長長剎車痕跡。（圖／記者張君豪翻攝）

《東森新媒體ETtoday》記者重回事故現場發現，王男摔車路段有橋樑伸縮縫，上頭有用水泥鋪設，以防止下雨天急剎打滑，一旁也有機車專用道，事發地點路面還留有長長刮痕。

▲▼騎士噴飛民權大橋下，送醫搶救亡。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

此外，檢方今赴殯儀館相驗，王男為出血性休克致死，其肇事前經查無車輛撞擊、抽血檢測也無酒駕。另外，家屬向檢方表示，王男一家人原本在南投縣山區務農種菜，但因近年王男罹患腫瘤，身體較纖弱無法從事勞力務農，才會北漂台北找工作當上班族，平常生活單純正常，且經檢警提供事發當時影像及醫院檢驗報告後，對王男死因無異議。

►Timberland休閒鞋超級特惠逛起來！又帥又好穿、買了絕不後悔

ET快訊
林智堅被判抄襲　他揪關鍵1原因「余正煌論文埋伏筆」！全場點頭
丟丟噹民宿再道歉！網怒見「45字真相」火上加油：退出服務業
快訊／下班小心！8縣市「豪大雨特報」
快訊／新竹輪胎行縱火害8死　檢殺人罪起訴：求處死刑
才拿駕照就出事！18歲男開200萬新車　一個過彎噴百萬
我是忍無可忍！　王世堅：團結前提是「不能黑白顛倒」
快訊／今天還有！多架共機飛越海峽中線　共艦現蹤東部海域

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／桃園洗衣廠工安意外！工人爬烘衣機排除故障　頭慘被擊中亡

為閃行人鬼切撞轎車　桃園騎士辯：我有打方向燈啊！

快訊／新竹輪胎行縱火害8死　檢殺人罪起訴：無法教化求處死刑

同住一間房承諾「不越線」　男網友進女大生房秒翻臉辯：她說想試試

男「保力達B」灌貓　女錄影上傳IG...遭檢舉虐待動物結果曝

鞋材大廠台灣百和為錢翻臉　二代獨子告母妹侵占遺產獲賠3491萬

竹市「天龍區」火鍋店竄濃煙　14輛救災車趕滅火嚇壞附近居民

國道驚悚片！駕駛「神左閃」下秒聯結車噴出　猛撞6車險奪命

北漂台北工作！騎士離奇自撞「噴飛民權大橋下」慘死　相驗結果曝

黑絲襪偽娘想約執呼！警逛聊天室秒懂暗號　旅館埋伏一次抓2人

《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

男自學0.38原子筆作畫　成品超驚艷！網：以為亂塗

王鶴棣誇虞書欣：每句台詞都甜　她怕走光喬衣…他暖幫擋鏡頭！

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

阿喜熱戀無尊...曝交往細節！ 放閃護愛「不可能有人對我這麼好」

炎亞綸「戀情數不完」國二獻第一次　認空窗3年「昨天還在曖昧」

休旅車國1開啟自動駕駛　追撞工程防撞車...釀2傷

快訊／桃園洗衣廠工安意外！工人爬烘衣機排除故障　頭慘被擊中亡

為閃行人鬼切撞轎車　桃園騎士辯：我有打方向燈啊！

快訊／新竹輪胎行縱火害8死　檢殺人罪起訴：無法教化求處死刑

同住一間房承諾「不越線」　男網友進女大生房秒翻臉辯：她說想試試

男「保力達B」灌貓　女錄影上傳IG...遭檢舉虐待動物結果曝

鞋材大廠台灣百和為錢翻臉　二代獨子告母妹侵占遺產獲賠3491萬

竹市「天龍區」火鍋店竄濃煙　14輛救災車趕滅火嚇壞附近居民

國道驚悚片！駕駛「神左閃」下秒聯結車噴出　猛撞6車險奪命

北漂台北工作！騎士離奇自撞「噴飛民權大橋下」慘死　相驗結果曝

黑絲襪偽娘想約執呼！警逛聊天室秒懂暗號　旅館埋伏一次抓2人

法國西南部「怪物級」野火！逾1000名消防員救災　上萬居民急撤離

「這6生肖組合」不利婚姻！專家：影響雙方財運且難長久

73歲李炳輝露面曝近況　被問老婆...突爆：靠X啊！

和小10歲鮮肉熱戀！母運動減肥「下一步GG」　他急喊：30萬要沒了

「國軍浪費太多時間在接1922」　邱顯智：國防部須採有效手段革新

新竹市+530　衛生局再次宣導：宴席不得逐桌敬酒敬茶

鏈結台大工學院師資到雲林　半導體封測人才培訓學程免費開課

浣熊爬到小鹿身上緊抱輕舔　同為孤兒「超愛彼此」感動保育員

Beat東Vol.6台東高中職聯合舞展　強勢回歸秀出青春舞蹈

批陳時中挺假論文跟爛球場　蔣萬安辦公室：道德水準很特別

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

社會熱門新聞

轎車男「逼停聯結車」狂敲　下場糗大了

宜蘭親子民宿浴室玻璃門爆裂　3女童滿身血

4少年報警喊「60人互砍」！下場慘了

即／禾馨涉助產婦詐保3千萬！林思宏等109人遭起訴

正妹喝到斷片　誤把撿屍男當男友被3P

台版「柬埔寨詐騙」　南部最大賣淫集團破獲

即／南崁交流道遊覽車火燒車　警消緊急撲滅火勢

騎士民權大橋自撞亡　噴飛畫面曝

16歲少年偷騎爸機車撞死人　全家連帶下場曝

高雄「極樂淫窟」胸狠老師上課了！裹浴巾被逮

就是要去柬埔寨看阿嬤阿　航警苦勸不回2「孝孫」

禾馨詐保案手法曝　還有20產婦偵辦中

熱褲妹3度酒駕撞死人　被踢爆做柬埔寨詐騙

曾奪奧運示範項目金牌！女將知老公不倫表妹心碎

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

轎車男「逼停聯結車」狂敲　下場糗大了

高嘉瑜又開砲！　「一段話」酸爆林智堅

鄰居洗澡不關窗「胸部晃來晃去」！夫陽台抽菸看10年

Netflix被擠下！　全球最大串流平台換人當

被騙去柬埔寨　前任爸媽求「飛去救兒」她拒遭罵：台女

睡覺別吹電風扇！傷身原因曝　專家推「3睡姿超好入眠」

裴洛西兒子陪同訪台　美媒：動機不單純

眾量級交往7年「現蹤戶政事務所」！

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

B2廁所聽見女孩哭聲　2教官見恐怖1幕急撤退

宜蘭親子民宿浴室玻璃門爆裂　3女童滿身血

大量年輕人「柬埔寨機場打卡」完蛋了！真相曝光

恐雙颱共舞！米雷最快今生成　3縣市大雨

4少年報警喊「60人互砍」！下場慘了

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

更多

最夯影音

更多
《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬
印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

男自學0.38原子筆作畫　成品超驚艷！網：以為亂塗

男自學0.38原子筆作畫　成品超驚艷！網：以為亂塗

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面