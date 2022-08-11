北漂台北工作！騎士離奇自撞「噴飛民權大橋下」慘死　相驗結果曝

▲騎士民權大橋自撞，竟噴飛橋下慘死。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者張君豪、黃宥寧、陳韻如／台北報導

台北市民權大橋10日下午發生一起離奇事件！40歲王姓騎士不明原因自撞，竟噴飛橋下慘死。稍早，檢方赴殯儀館相驗，王男為出血性休克死亡，而經查，王男肇事前並無車輛撞擊，抽血檢驗也無酒駕，對於相驗結果，家屬也無異議，目前王男遺體也已發交家屬辦理後事。

這起事故發生在10日下午4時34分，4王姓騎士騎車沿民權大橋松山往內湖方向行駛時，因不明原因撞上路緣，人直接從行人引道飛墜至平面道路上，當場失去呼吸心跳，送醫搶救後仍回天乏術，另外，醫院急救時發現他確診新冠肺炎。

▲車禍現場留下長長剎車痕跡。（圖／記者張君豪翻攝）

《東森新媒體ETtoday》記者重回事故現場發現，王男摔車路段有橋樑伸縮縫，上頭有用水泥鋪設，以防止下雨天急剎打滑，一旁也有機車專用道，事發地點路面還留有長長刮痕。

此外，檢方今赴殯儀館相驗，王男為出血性休克致死，其肇事前經查無車輛撞擊、抽血檢測也無酒駕。另外，家屬向檢方表示，王男一家人原本在南投縣山區務農種菜，但因近年王男罹患腫瘤，身體較纖弱無法從事勞力務農，才會北漂台北找工作當上班族，平常生活單純正常，且經檢警提供事發當時影像及醫院檢驗報告後，對王男死因無異議。