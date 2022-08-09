夫妻帶12兒度假！超澎湃麥當勞擺滿整桌　網笑：看了就飽

▲艾莉西亞一家14口。（圖／翻攝自Instagram／doughertydozen）

實習記者廖翊慈／綜合報導

來自紐約的媽媽艾莉西亞（Alicia Dougherty）和丈夫喬希（Josh）育有12名小孩，原本飽受不孕之苦的她，自從領養小孩後，意外接連迎來11名孩子。現在她常常在社群平台上分享一家14口的生活點滴，將每個孩子當作親生骨肉般疼愛，讓許多網友佩服不已。

根據THE Sun報導，日前夫妻倆帶著孩子們前往馬里蘭州的大洋城（Ocean city）度假，艾莉西亞在社群平台上傳了全家人三餐的短片，畫面中可以看到一家人驚人的食量，早餐吃甜甜圈與一些水果，午餐則是麥當勞套餐，晚餐是孩子們愛的炸物組合。

▲艾莉西亞幫孩子們準備的伙食數量驚人。（圖／翻攝自YouTube／Dougherty Dozen）

從畫面中可以看出餐餐都是相當驚人的數量，滿滿的麥當勞薯條漢堡，根本是多數孩子們的夢想食物，不僅如此，她也擔心孩子吃不飽，除了下午點心的水果及甜甜圈之外，在租來的度假公寓的儲藏室中放滿了零食與水果等，可觀的數量讓網友不禁留言，「這些夠我養活我家好幾代人了」。

其實在育有12個小孩前，艾莉西亞與喬希跟不孕症奮鬥了9年，但始終沒有結果，他們於2011年收養第一個孩子亞歷克斯，當時他只有5歲，沒想到收養亞歷克斯6天後，他們發現懷孕了，接下來他們陸續收養現在15歲的詹姆斯、雙胞胎傑森與喬丹，以及13歲與11歲的派翠克與布里兄妹倆，最後則是朋友的孩子戴珊與妮維雅，艾莉西亞解釋，只要朋友需要幫忙，孩子就可以一直住在他們家。

目前艾莉西亞經營的TikTok已經擁有490萬名粉絲，Instagram則是累積86萬多名粉絲，甚至還有官方藍勾勾認證，不少網友對於她愛護家庭的心感到無比敬佩，更喜愛看艾莉西亞一家14口逗趣歡樂的日常分享。