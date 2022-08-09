　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

夫妻帶12兒度假！超澎湃麥當勞擺滿整桌　網笑：看了就飽

▲艾莉西亞（Alicia Dougherty）一家12口。（圖／翻攝自Instagram／doughertydozen）

▲艾莉西亞一家14口。（圖／翻攝自Instagram／doughertydozen）

實習記者廖翊慈／綜合報導

來自紐約的媽媽艾莉西亞（Alicia Dougherty）和丈夫喬希（Josh）育有12名小孩，原本飽受不孕之苦的她，自從領養小孩後，意外接連迎來11名孩子。現在她常常在社群平台上分享一家14口的生活點滴，將每個孩子當作親生骨肉般疼愛，讓許多網友佩服不已。

根據THE Sun報導，日前夫妻倆帶著孩子們前往馬里蘭州的大洋城（Ocean city）度假，艾莉西亞在社群平台上傳了全家人三餐的短片，畫面中可以看到一家人驚人的食量，早餐吃甜甜圈與一些水果，午餐則是麥當勞套餐，晚餐是孩子們愛的炸物組合。

▲艾莉西亞幫孩子們準備的晚餐數量驚人。（圖／翻攝自Instagram／doughertydozen）

▲艾莉西亞幫孩子們準備的伙食數量驚人。（圖／翻攝自YouTube／Dougherty Dozen）

從畫面中可以看出餐餐都是相當驚人的數量，滿滿的麥當勞薯條漢堡，根本是多數孩子們的夢想食物，不僅如此，她也擔心孩子吃不飽，除了下午點心的水果及甜甜圈之外，在租來的度假公寓的儲藏室中放滿了零食與水果等，可觀的數量讓網友不禁留言，「這些夠我養活我家好幾代人了」。

其實在育有12個小孩前，艾莉西亞與喬希跟不孕症奮鬥了9年，但始終沒有結果，他們於2011年收養第一個孩子亞歷克斯，當時他只有5歲，沒想到收養亞歷克斯6天後，他們發現懷孕了，接下來他們陸續收養現在15歲的詹姆斯、雙胞胎傑森與喬丹，以及13歲與11歲的派翠克與布里兄妹倆，最後則是朋友的孩子戴珊與妮維雅，艾莉西亞解釋，只要朋友需要幫忙，孩子就可以一直住在他們家。

目前艾莉西亞經營的TikTok已經擁有490萬名粉絲，Instagram則是累積86萬多名粉絲，甚至還有官方藍勾勾認證，不少網友對於她愛護家庭的心感到無比敬佩，更喜愛看艾莉西亞一家14口逗趣歡樂的日常分享。

►台北「茹曦酒店」超優惠！1泊1食才2880元，想當網美必去

ET快訊
全文／林智堅律師團2211字聲明　指控台大不符程序正義
LIVE／直球對決台大　林智堅開記者會說明
可賺120萬！22台人赴杜拜遭虐打轉賣　2豬仔頭落網
「一屍五命」恐成真？　網湧高嘉瑜臉書：拜見仙姑
快訊／台74轎車遭小貨車追撞「扁掉」　後座乘客慘死
快訊／林智堅律師團4點聲明：台大學倫會黑箱作業　公正性被污染
議員被爆吻酒店妹「同居服務生」　尷尬回應：會與老婆好好談談
快訊／台大認定林智堅抄襲撤學位　教育部回應
林智堅涉抄襲「台大撤學位」！　他揪1疑點：非常不合邏輯
快訊／余正煌要告了！　證明清白無抄襲
林智堅3度未到場說明　今凌晨發mail：2時段讓台大選

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

夫妻帶12兒度假！超澎湃麥當勞擺滿整桌　網笑：看了就飽

罹罕病！23歲男能「聞到文字味道」　曝「這名字」有尿味

26歲女子翻丈夫15歲童年照　見自己身影驚呼：姻緣天注定

超狂逃脫術！男拆拘留室馬桶　鑽A4紙大小洞口逃逸...警方傻眼

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

妻伸手要尪做4動作給驚喜　他照做下秒被喊：去洗碗！

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

潤娥唱出「獅子吼」太妍急阻止！　秀英脫衣拚了…還變身司機ＸＤ

短裙妹逆向＋停紅線　飄酒味騙警：只是移車

王家梁堅持「各自開車出門」！　許維恩氣喊「抓姦」：活膩了

夫妻帶12兒度假！超澎湃麥當勞擺滿整桌　網笑：看了就飽

罹罕病！23歲男能「聞到文字味道」　曝「這名字」有尿味

26歲女子翻丈夫15歲童年照　見自己身影驚呼：姻緣天注定

超狂逃脫術！男拆拘留室馬桶　鑽A4紙大小洞口逃逸...警方傻眼

快訊／台大撤銷林智堅學位　陳時中：專業的事就在體制內解決

明仁會「藥房」藏中和社區大樓！恐怖膠囊混4毒品...1年奪93命

台大認定抄襲都是國民黨搞的？　他點名一人戳破「藍綠對決」

林智堅原定本周到台大說明論文　賴香伶批：以為世界是為了他打轉

牆壁裡傳來微弱求救聲　他鑿破撈出「巴掌大毛球」樂當現成奶爸

淨灘撿到龍涎香！專家檢測：上等真品　台灣本島海灘首例

時代的眼淚流回去！分手6年　威秀8／11重回原凱擘影城

全文／林智堅律師團2211字聲明　指控台大不符程序正義

變種生物？她驚見「樹上3隻大白蟬」傻眼　14萬人笑翻：喵喵叫嗎

「陳時中昔稱林智堅盟友」　蔣萬安：交代清楚為何不斷護航

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

新奇熱門新聞

女子翻丈夫15歲照　見自己身影驚呼：命中注定

新娘吃素　未婚夫竟取消婚禮素食餐

夫妻帶12兒度假！超澎湃麥當勞擺滿整桌

男拆拘留室馬桶！鑽A4紙大小洞口逃逸

23歲男能「聞到文字味道」　曝「這名」有尿味

世界第一AV女神曝光新男友是他！

擁34公分大鵰！他蟬聯20年「世上最大陰莖」寶座

孕婦誕下「4手4腿」女嬰！村民直呼「神蹟」跪地叩拜

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

最強報復！她滴辣油燒他生殖器　嫁準公公成繼母

馬拉松小鮮肉狂奔露鳥「直挺引路」

泡麵過期還能吃嗎？日廠商答案超意外

熟睡洋娃娃！最美木乃伊每天眨眼

F1~F12功能鍵　還有這些真正用法

更多熱門

相關新聞

新竹粉專跟風！「是麥當勞1部分」網笑翻

新竹粉專跟風！「是麥當勞1部分」網笑翻

中國大陸外交部發言人華春瑩7日在推特發文，提到台北有38家山東餃子館、67家山西麵館，認為「味覺不會騙人，台灣一直是中國的一部分」，引發網友議論。粉絲專頁「新竹大小事」就發文，跟風華春瑩的說法，推斷出「新竹一直是麥當勞的一部分」，讓不少人笑出來。

只有今天！麥當勞大麥克、雞塊買1送1

只有今天！麥當勞大麥克、雞塊買1送1

水湳麥當勞一路之隔　逢甲影印老店整排被吃下

水湳麥當勞一路之隔　逢甲影印老店整排被吃下

男哭求女友爆紅　給淑芬買麥當勞變金句

男哭求女友爆紅　給淑芬買麥當勞變金句

5萬元麥當勞早餐！他帶滿福堡入境澳洲遭罰

5萬元麥當勞早餐！他帶滿福堡入境澳洲遭罰

關鍵字：

Alicia DoughertyJosh麥當勞

讀者迴響

熱門新聞

正妹直播賣貨一半胸部走山！畫面網看傻

台女孩柬埔寨「7天遭侵犯9次驚悚實錄」！

台大認定「林智堅抄襲」撤碩士學位

辭掉20年西瓜哥哥「40歲晉升CEO」！砸600萬創業

快訊／台大認定抄襲　林智堅回應：不理解實質內容

趙露思「台灣學餐賣餛飩」畫面瘋傳！

台男跳樓逃出柬埔寨！　揭最年輕豬仔僅15歲

飛行傘教練迫降山區　想起「跑山獸的話」獲救

罹乳癌二期！她自爆「愛吃1類食物」…醫愣了：機率增67%

抗乳癌30年！奧莉薇亞紐頓強病逝

正妹刺青師出事了！塗麻醉藥膏出包　判決結果出爐

「台軍根本不堪一擊」　他：統一日子近了

水電工飛澎湖卻到柬埔寨！誆當AV男優手法曝

愛愛後男友突啟動「情慾開關」　她崩潰分手

水電工飛澎湖「下機已到柬埔寨」　律師揪5疑點

更多

最夯影音

更多
工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩
蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面