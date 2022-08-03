蘋果認4.5萬元高價顯示器Studio Display現災情　一招能暫時解決

▲Studio Display出現災情。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果Studio Display出現了部分災情，而蘋果承認，使用 Studio Display 的客戶可能會遇到與音訊相關的問題，包括聲音意外突然中斷、播放高速、播放品質失真和播放斷斷續續。

外媒MacRumors表示，在蘋果給內部的備忘錄中，承認客戶可能會發現顯示螢幕出現問題。蘋果表示，遇到問題的用戶應將 Studio Display 從電源上拔下，拔下連接到顯示器的所有配件或設備，等待十秒鐘，然後將 Studio Display 重新連接到電源。備忘錄中也指出這不是硬件問題，並暗示未來的 iOS 更新可能會解決這些問題。

Studio Display在台灣售價為45900元起，算是十分昂貴的產品系列，不過在過去的幾個月裡，用戶持續發現 Studio Display 的麥克風和喇叭出現問題，但最近有越來越多的用戶出現問題。

其中一位用戶也提到，自己的顯示器上音訊間歇性出現故障，可以讓其恢復正常的方式就是先拔下顯示器，這會重置顯示並暫時解決問題，也痛批這對於一台 1600 美元的顯示器來說簡直是不可接受的錯誤，蘋果應該為品質控制不佳感到恥辱。