正妹網紅做狐狸眼手術　竟變「長角外星人」

▲澳洲女網紅卡爾接受「狐狸眼手術後」，眉角出現凸起。（圖／翻攝自TikTok@_jessiecarr）

圖、文／CTWANT

整形與醫美越來越普遍，不過即使整形技術進步，手術仍然有失敗風險，澳洲抖音網紅卡爾（JessieCarr）分享自身經驗，稱自己本想效法很多名人做「狐狸眼手術」，藉由在眉角植入填充物，拉高眼尾成就撫媚性感眼型，不料手術後竟出現大問題，造成她額頭有2處凸起，看起來就像「長角外星人」。

根據《鏡報》報導，居住於澳洲雪梨的網紅卡爾在許多名人的啟發下，支付1118英鎊（約新台幣4萬元）進行狐狸眼手術，原本期待眼睛可以看起來更撫媚，沒想到手術4個月後，她突然發現自己左側、被植入填充物的部分變黑，且眼眶腫得非常厲害，嚇得她趕緊回去找整形外科醫師，並接受類固醇注射以減輕症狀。

原來整形醫師在手術過程中，不慎弄破一根血管，才導致那一區域腫脹好幾個禮拜。沒想到事情還沒結束，幾個星期後腫脹情況緩解，卡爾也得到了自己想要的狐狸眼效果，怎料沒多久她的左右眉角上出現長條形腫塊，讓她從正面看起來就像是長了一對角。

卡爾表示「我以為它會消下去，但是並沒有，然後我又回去醫院檢查一次」，她現在仍在接受一個音波拉皮療程，期待能夠慢慢的溶解填充物，同時吃消炎藥舒緩發炎症狀，

卡爾事後發布TikTok影片，向粉絲表示接受狐狸眼手術「絕對不值得，沒有效果，我現在長這個鬼樣子」。影片吸引許多網友熱議，不少網友安慰她「擁抱你的犄角吧！犄角很酷」、「如果是我遇到，我會起訴這些醫生」。

此外，還有不少網友分享自己也有類似遭遇，留言稱「我從未見過任何人做狐狸眼手術沒有問題」；卡爾也透露收到很多女性的私訊，表示自己也有相同遭遇，她痛批「整形醫生利用名人照片給狐狸眼手術打廣告，但手術實際上並沒有那樣的效果」。

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