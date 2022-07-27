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最賠錢醫院是它！十大「不賺錢」醫院排名出爐　4家新開張

記者嚴云岑／台北報導

中央健保署今（27）日公布109年領取健保費用2億元以上227家院所財務報告，其中196家有結餘、31家虧損。在虧損醫院中，嘉義長庚排名第一，109年整體餘絀負10.33億，第二名也為委託長庚醫療體系經營的土城醫院，虧損5.63億，108年虧最多的亞東醫院排名第三。而10大賠錢醫院中，有4家成立不到四年，顯然初期尚未達到損益平衡。

▲嘉義長庚醫院 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義長庚醫院109年虧損10.33億排名第一 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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根據健保署統計，109年營收達2億以上醫院包括醫學中心19家、區域醫院81家、地區醫院124家及基層診所3家。

健保署醫務管理組專門委員劉林義表示，本次財報公布已是第8年（102-109年）辦理，院所應提財務報告門檻自6億元下降為2億元，提報院所數由102年109家增加至108年227家，其中包含3家診所，為遠東聯合診所、書田泌尿科診所及安慎診所，整體盈餘分別為0.43億、0.78億與0.09億。

今天最賺錢的5大醫院第一名仍是林口長庚，整體結餘有43.47億，其次依序是高雄長庚41.57億、中國附醫22.14億、台大醫院19.93億、桃園長庚16.36億。雖然林口長庚蟬聯5年冠軍，但整體結餘仍比前一年少了28.75億，顯見疫情對於非醫務收入造成不小影響。

▲▼109年十大賠錢醫院。（圖／健保署提供）

▲109年十大賠錢醫院。（圖／健保署提供）

劉林義提到，109年整體醫院有受到疫情影響，結餘下降、虧損增加，但醫院醫務有健保總額支撐，所以影響不大，但非醫務部分受到疫情人流減少，林口長庚從77億降到48億，其中股票減少28億；高雄長庚則從57億降到37億，股票減少19億。健保總額不受疫情影響，可以在疫情當中發揮穩定支持的力量。

此外，109年虧損的31家醫院中，有11家虧損金額再1000萬以下，8家超過1億元。最賠錢的醫院是嘉義長庚，總共虧損10.33億，其次為土城醫院虧損5.63億、亞東醫院虧損2.89億。劉林義表示，嘉義長庚醫務收入相較於前一年略增，但非醫務收入卻由盈轉虧，從賺0.96億變成虧7.7億，主要與疫情造成停車場、美食街收入銳減有關。

另外，十大賠錢醫院中，土城醫院、輔大醫院、台大癌醫與臺大生醫4家醫院在財報公佈當時成立尚未滿4年，可能初期尚未達損益平衡。

▼健保署公布109年度227家院所財報與醫療服務申報情形。（圖／記者嚴云岑攝）

▲▼健保署公布109年度227家院所財報與醫療服務申報情形。（圖／記者嚴云岑攝）

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