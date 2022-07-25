誘5生簽絕對服從契約　新北狼師「噁綑綁性懲罰」挨告以1理由求情

圖文／鏡週刊

新北某高中一名方姓國文老師，2018年利用自己導師身分對學生伸出魔爪，以誘騙方式讓5名學生簽下「絕對服從契約」，還經常以考試成績不如理想，強迫學生拍裸照、摸下體，甚至還指侵當作懲罰，犯行多達12次，直至某學生家長得知報警，案件才得以曝光。對此，高等法院審理後，分別對其12次行為判處其5月至3年6個月不等刑期。

據了解，39歲的方姓男子當時任職新北某高中的班導師、國文科老師，不過方男卻濫用師生關係，以心理技巧分別獲取5名A、B、C、D、E男學生不為人知的祕密，再以誘拐方式讓5名學生簽下「絕對服從契約」，並宣示必須對他絕對的服從，且若成績未達標，就會實施「性懲罰」。

經檢警調查，A男2018年1月開始受害，首次就被要求裸體做伏地挺身，且遭強迫自慰給方男看；B同學則在教室，遭方男強行脫光衣服綑綁其手腳摸下體、拍攝裸照。同年9月，方男又利用抽考未過、心理輔導的名義，將C學生叫到教室，以權勢逼迫同學全裸後淫辱；模擬考期間甚至要求D同學全裸趴在椅子上，強行侵犯學生後庭，種種行徑相當惡劣。

全案直至A學生父親驚覺有異，一問才知所有真相，氣得報警提告、通報校方，方男惡行才得以公諸於世，不過方男到案仍否認犯行，辯稱學生對他誣陷；對此，一審被重判12年6月徒刑、二審時方男改口坦承犯行，並與被害人和解。

全案上訴至高等法院，高等法院審理時，方男以家有年幼罕病女兒及年邁父母要養，求情希望獲得緩刑，不過法官認定方男身為教師，竟棄師生倫常不顧，為滿足個人欲望而對學生伸出狼爪，實在不該，法官考量方男雖已與4名學生以各50至80萬元達成調解且履行完畢，另1名學生則要求捐款16萬做為公益，並事後均對5人道歉並寫下悔過書，但其行為實在不宜輕縱，最終仍依成年人故意對少年犯強制猥褻、使少年被拍攝猥褻行為之電子訊號罪等12罪，各處5月至3年6月不等徒刑，可上訴。

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