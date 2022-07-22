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妯娌「褲襪門恩怨」是真的！梅根找閨蜜參戰　2件事讓凱特氣哭

▲▼威廉凱特夫婦被爆與梅根不合。（圖／路透）

▲威廉凱特夫婦過去多次被爆與梅根不合。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國威廉王子之妻凱特（Kate Middleton）與妯娌梅根（Meghan Markle）一直以來都被外界盛傳不合，其中又以梅根與哈利婚禮前的「褲襪門」事件最廣為人知。如今，有新書爆料，梅根當時認為夏綠蒂公主的禮服不該搭配褲襪，還拿自己閨蜜的女兒與夏綠蒂做比較，這場紛爭「確實」讓凱特氣哭了。

▲▼凱特看完梅根專訪「很沮喪」。（圖／路透）

▲梅根（左）過去曾在美國知名主持人歐普拉的專訪中表示，伴娘試裝時「哭的人是自己」。（圖／路透）

英國傳記作家鮑爾（Tom Bower）在新書《復仇：梅根、哈利與溫莎家族的戰爭》 （Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors，暫譯）中爆料，夏綠蒂公主在哈利與梅根婚禮上的花童打扮「沒穿緊身褲襪」，引發了妯娌紛爭。在試裝時，凱特認為女兒應該遵循王室傳統穿上褲襪，且裙擺長度太短，但梅根「毫不讓步」，還把夏綠蒂拿來和同為花童的閨蜜女兒做比較，閨蜜當然也支持梅根。

▲夏綠蒂公主（左、中）在哈利和梅根婚禮當天，花童服沒有褲襪，有傳言媽媽凱特看了很傷心。（圖／路透）

鮑爾表示，凱特當時很不高興，覺得梅根曾欺負凱特工作人員的傳聞，似乎得到了證實。在書中，鮑爾引述不具名的消息來源指出，凱特在試裝時確實因為梅根而哭了，因為當時才剛誕下路易王子的凱特非常疲憊，無力處理花童禮服上的分歧，但梅根並未體諒她。最終，梅根與哈利的婚禮上6名小花童的確全都沒穿褲襪。

▲夏綠蒂在另一場皇室婚禮擔任花童的穿著，就是符合媽媽心情期望的小公主模樣。（圖／路透）

鮑爾受訪坦承，他的所有消息來源都是不喜歡梅根的人，但這是因為梅根曾明確指示所有朋友與工作人員，不能和鮑爾透露半點口風，「這是個相當艱難的挑戰，我找到了足夠多的人受訪，超過80人。」他聲稱，這本王室傳記是公正的，內容經過他仔細篩選，「我從來不會把失真或無法證實的假消息寫進書裡。」

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