妯娌「褲襪門恩怨」是真的！梅根找閨蜜參戰　2件事讓凱特氣哭

▲威廉凱特夫婦過去多次被爆與梅根不合。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合外電報導

英國威廉王子之妻凱特(Kate Middleton)與妯娌梅根(Meghan Markle)一直以來都被外界盛傳不合,其中又以梅根與哈利婚禮前的「褲襪門」事件最廣為人知。如今,有新書爆料,梅根當時認為夏綠蒂公主的禮服不該搭配褲襪,還拿自己閨蜜的女兒與夏綠蒂做比較,這場紛爭「確實」讓凱特氣哭了。

▲梅根(左)過去曾在美國知名主持人歐普拉的專訪中表示,伴娘試裝時「哭的人是自己」。(圖/路透)

英國傳記作家鮑爾(Tom Bower)在新書《復仇:梅根、哈利與溫莎家族的戰爭》 (Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors,暫譯)中爆料,夏綠蒂公主在哈利與梅根婚禮上的花童打扮「沒穿緊身褲襪」,引發了妯娌紛爭。在試裝時,凱特認為女兒應該遵循王室傳統穿上褲襪,且裙擺長度太短,但梅根「毫不讓步」,還把夏綠蒂拿來和同為花童的閨蜜女兒做比較,閨蜜當然也支持梅根。

▲夏綠蒂公主(左、中)在哈利和梅根婚禮當天,花童服沒有褲襪,有傳言媽媽凱特看了很傷心。(圖/路透)

鮑爾表示,凱特當時很不高興,覺得梅根曾欺負凱特工作人員的傳聞,似乎得到了證實。在書中,鮑爾引述不具名的消息來源指出,凱特在試裝時確實因為梅根而哭了,因為當時才剛誕下路易王子的凱特非常疲憊,無力處理花童禮服上的分歧,但梅根並未體諒她。最終,梅根與哈利的婚禮上6名小花童的確全都沒穿褲襪。

▲夏綠蒂在另一場皇室婚禮擔任花童的穿著,就是符合媽媽心情期望的小公主模樣。(圖/路透)

鮑爾受訪坦承,他的所有消息來源都是不喜歡梅根的人,但這是因為梅根曾明確指示所有朋友與工作人員,不能和鮑爾透露半點口風,「這是個相當艱難的挑戰,我找到了足夠多的人受訪,超過80人。」他聲稱,這本王室傳記是公正的,內容經過他仔細篩選,「我從來不會把失真或無法證實的假消息寫進書裡。」

