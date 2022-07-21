蛋價狂漲！國民黨：人民連蛋都吃不起　民進黨請「滾蛋」





▲國民黨記者會。（圖／文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨今（21）日召開記者會批評，物價一直漲，實質薪資卻不漲，民進黨政府若讓人民連蛋都吃不起，那就只好請執政黨「滾蛋」。

台北市蛋商公會自7月20日起調升雞蛋產地價與批發價各2元，今年以來雞蛋批發價格已調整4次，零售雞蛋價格持續條長，國民黨對此表示，完全看不到民進黨政府所稱的「平抑物價」舉措。對此，國民黨表示，雞蛋價格一飛衝天，從農曆年前發生「蛋荒」以來，雞蛋價格沒下跌過，每台斤批發價今年1月僅44元，僅半年已漲到52元，漲幅將近兩成，跟去年同期相比，漲幅更高達68%。

國民黨指出，台灣已面臨嚴峻通膨風險，而蛋又是台灣人民普遍愛吃的食材，雞蛋漲價恐連帶帶動民生物資上漲，比如上班族或外食族常吃的蛋炒飯、三明治、蛋糕、蛋餅、滷蛋等產品，只怕通通都會跟著漲，通膨壓力本已嚴峻，人民痛苦雪上加霜。

國民黨質疑，面對蛋價再度上漲2元，農委會竟回應「不缺蛋只是需求量大增」，說詞更是荒謬無比！猶記得農委會3月時說「蛋價也不能漲太高」，認為只要雞蛋生產更多「價格也會回穩」，直到6月底還「推測雞蛋漲價空間不大」，結果時隔不到一個月，7月20日蛋價就漲2元，批發價來到每台斤52元天價，可說重重打臉農委會。

國民黨強調，農委會今年2月還評估「清明節前雞蛋供應將回穩」，結果台北市蛋商公會直到7月19日還表示「缺蛋缺很大」，主責農林漁牧的農委會難辭其咎。結果農委會主委陳吉仲竟然還有時間出席民進黨南投縣長參選人蔡培慧的新書發表會。農委會不僅評估失準，平抑物價也失能，不顧民間疾苦，只顧選舉造勢，小老百姓能奈何？

國民黨指出，民進黨全代會上大談政績，將「政府帶頭加薪，年年調升基本工資」當成豐功偉業，但是面對民進黨的自吹自擂，人民始終無感。台灣全體員工實質經常性薪資近6年同期首度負成長，僅41524元，年減百分之0.2。

此外，台灣的消費者物價指數（CPI）也持續攀升，6月份CPI年增率達3.59%，中研院和中經院更分別預估今年整體CPI年增率為3.16%和3.11%，通膨情勢嚴峻，再加上6月失業率可能創8個月新高，無薪假人數也再破2萬人。國民黨批評，民進黨所謂的政績顯得可笑無比，把臺灣人民的智慧踩在腳下。

國民黨稱，以往電視名嘴稱中國大陸人民吃不起茶葉蛋，引發強烈風波，但如今台灣人民已經快要連雞蛋都吃不起，實在令人嘆氣，而民進黨政府卻只會卸責，拿不出辦法解決人民的困境與痛苦，如此無能的執政者要讓臺灣完蛋，就請全民先讓他們「滾蛋」。