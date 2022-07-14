新北歷年最大防災演習！動員1800人　融入「戰爭搶救」

▲新北市政府14日舉行「全民防衛動員暨災害防救(民安8號)演習」，總動員人數超過1800人，規模為歷年之最。（圖／消防局提供，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市政府於今（14）日舉行「全民防衛動員暨災害防救(民安8號)演習」，總動員人數超過1800人、各式車輛200輛、無人機20架次及直升機4架，規模盛大空前，為歷年之最。市長侯友宜擔任指揮官，他表示，市府特別融入了戰爭搶救，用緊急命令的方式結合複合性的災害戰爭搶救，民力、物力的動員再加上災民的收容，共演練3個階段、24個項目，演練首次在迎賓國門「塭仔圳重劃區」內辦理，別具意義。

侯友宜表示，今年全民防衛動員暨災害防救民安8號演習，是歷年來動員規模最大，市府特別融入了戰爭搶救，用緊急命令的方式結合複合性的災害戰爭搶救，民力、物力的動員再加上災民的收容，共演練3個階段、24個項目，是歷年來做的最精彩、最實況。

尤其塭仔圳重劃區400公頃緊鄰行政院新莊聯合辦公大樓周邊、機場捷運線、國道1號與65號快速道路交會處等重要關鍵經建設施區域及節點上，首次將戰災搶救與災害救援整合在塭仔圳重劃區域內辦理別具意義。

未來塭仔圳重劃完成後，更是新北市成為重要迎賓國門指標意義。因應近期國際戰爭情勢，透過民安演習結合公私跨界資源，檢視各式人力機具驗證動員流程，強化地方政府對戰爭發生時應變作為，為市民的生命財產安全做最完善的把關。

消防局表示，今日上午10時至11時30分先在板橋慈濟靜思堂辦理兵棋推演，運用多項智能科技、救災設備規劃兵推腳本，如全災型智慧化指揮監控中心(EDP)、新北災訊E點通、智慧防汛平台及智慧收容系統，並配合學校規劃期程，動員新北市各高中、國中及國小41萬餘名師生，時段性進行地震避難疏散演練。

下午1時40分至3時40分在塭仔圳重劃區及泰山捷運公園辦理實兵演練，規劃緊急命令發布期間天災救援、戰時災害搶救、民物力動員與災民收容等3階段24項演練科目，包含聯合應變指揮管制中心開設、民眾大規模疏散、空難事故搶救、台北港關鍵設施破壞(毒化災搶救)、維生管線復原、收容安置、民生必需品配售作為及新聞發布等，以驗證新北市搜救及戰災能量。

為因應5G時代來臨，演習結合新北市各項防救災智能科技，如無人機3D立體建模、智能防災All in One、新北災訊E點通、災害應變資訊系統EMIS 2.0，另加入中華電信與雷虎科技合作「空中無線基地台系統」及國震中心「現地型地震預警系統(EEWS）」、「5D智慧城市防救災平台」等9大項，展現運用智能科技能提升救災效益。