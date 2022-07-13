林佳龍、陳時中今同框蔡英文　民進黨雙北選戰就定位

▲民進黨主席、總統蔡英文。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨13日將正式提名衛福部長陳時中參選台北市長、無任所大使林佳龍出戰新北市長，身兼黨主席的總統蔡英文也會出席，為市長選戰提名人選披上背帶，這也會是三人同框亮相。

綠營九合一的佈局上一度卡關，新北市長原呼聲最高的人選立委羅致政先表態無意參選，透露自己從五月初被動接受黨中央的正式徵詢及正面態度，時間卻一再蹉跎，如今已不願投入大選；而另一方面，台北市長也被爆出陳時中不想選。不過，如今雙北人選定案，民進黨最快在中執會正式提名後，17日全國黨代表大會他們預計將會一起參加各縣市長參選人的聯合造勢活動。

民進黨13日舉行中執會，會中將正式提名北市陳時中、新北林佳龍，會後記者會蔡英文將為兩人披上背帶，代表選戰開跑。除了「龍中配」，今民進黨中央也會針對17日即將登場的全國黨代表大會，提請討論第二十屆第一次全代會大會宣言草案。

對於雙北提名，蔡英文日前曾表示，陳時中有政策規劃能力，更有政策執行力，而台灣的首都正是需要陳時中這樣一位有領導力的市長，來帶領台北市展現國家首都格局，讓全世界從未來的台北，來看見台灣的良善力量；此外，因為新北市挑戰更大、責任更大，需要更大的格局、更大的決心，2022年大選的新北市長候選人，林佳龍就是民進黨最強、最好、最合適的人選。