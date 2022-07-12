快訊／本土病例「降幅趨緩」！今增31152例　各縣市分佈曝光

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布新增3萬1152例本土案例，確診個案中另增60例死亡，創下5/25以來新低。今日確診個案也多集中在六都，以新北市增加4823例最多、台中市4030次之，其次依序為高雄3555例、桃園2858例、台北2808例、台南2592例。

指揮中心表示，今日新增之31,152例本土病例，為14,893例男性、16,242例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,823例)、臺中市(4,030例)、高雄市(3,555例)、桃園市(2,858例)、臺北市(2,808例)、臺南市(2,592例)、彰化縣(1,655例)、屏東縣(1,168例)、雲林縣(1,033例)、苗栗縣(902例)、嘉義縣(797例)、宜蘭縣(760例)、新竹縣(728例)、南投縣(617例)、花蓮縣(554例)、臺東縣(506例)、新竹市(502例)、嘉義市(425例)、基隆市(390例)、金門縣(223例)、澎湖縣(182例)、連江縣(44例)。

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指揮中心發言人莊人祥表示，週二都是一週病例最高的一天，今天比上周二降了13.3%，雖然整體都在下降，但降幅趨緩。

▲7/12新增確診。（圖／指揮中心提供）



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。