孕婦誕下「4手4腿」女嬰！村民直呼「神蹟」跪地叩拜：是神明轉世

▲印度一名婦人生下有4手4腳的嬰兒。（圖／翻攝自@smallpawsdk推特，下同）

圖文／CTWANT

印度是個萬物皆神祇的國度，據說有3億3千3百萬個神，其中，象神有4隻手，後面兩手拿著法器。右後手拿的是法螺，可替信徒除去業障，左手拿的是法索，可替信徒捉拿障礙和困難。而近日在北方邦發生一起神明轉世的神蹟，原來一名嬰兒出生時竟擁有4條腿和4隻手，被印度民眾視為「自然奇蹟」，消息一出後引起許多民眾蜂擁而至，全都想目睹嬰兒的樣子。

據《每日星報》報導，這起事件發生在北方邦的哈爾多伊（Hardoi），當地一處叫做沙哈巴德（Shahabad）村落，有一名叫做卡琳娜（Kareena）的婦人在2日時分娩，之後生出一擁有4手4腳的嬰兒，額外的4肢附著在胃上。

這名嬰兒誕生後立刻成為當地名人，民眾紛紛想親眼目睹這名嬰兒，有人將其認為是「多肢女神」，也有人認為嬰孩是神明的化身，不少民眾都認定是神蹟所為，紛紛拿出手機錄影、拍攝，甚至朝嬰孩膜拜，雖然圍觀民眾認為嬰兒是神的化身，但看在醫師眼中，認為是孕婦妊娠併發症影響，才讓嬰兒外型出現缺陷問題。

根據《鏡報》在2017年也曾報導，印度古吉拉特（Gujarat）省有一名35歲婦女蘇樂卡（Sulekha Mori），生了擁有4條腿與男女生殖器的嬰兒，這讓婦人與丈夫都嚇壞了，根據報導，這名「寄生龍鳳胎」的新生兒，醫生當時曾建議必須動手術將多餘的腿移除，同時以整形手術重新建構嬰兒的生殖器。由於這名婦人懷孕後從未照過超音波，因此並沒發現此胎是畸形兒，這對夫妻還認為醫生建議的手術會讓嬰兒喪命，不僅拒絕醫療安排，還攜子逃離醫院。

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