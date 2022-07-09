甜美女教練被騷擾！　怒揭壯男同事內幕反衰成小三

▲新北市某健身房男教練（右）騷擾、抹黑女教練（左），誇張行徑讓同事看不下去。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

新北市某健身房一名40歲的郭姓教練，因身材壯碩、個性開朗，頗受學員喜愛，但近日因騷擾共事的女健身教練小萍（化名）吃上官司，誇張的是，事發後，郭男不知悔改，連郭的家人也打電話質問小萍「為何要把事情鬧大？」誇張的行徑，已讓公司不少人看不下去，替女同事叫屈。針對指控。本刊透過LINE聯絡郭男，截稿前郭男皆已讀不回。

小萍的友人小琳（化名）告訴本刊，已婚的郭男在今年2月刻意接近與他相差16歲、長相甜美的小萍，時常邀約她出遊、吃宵夜，起初小萍不以為意，認為雙方是同事，加上郭自稱與妻子感情不佳，覺得小萍給人的感覺親切，把她當妹妹看待，時常找她吐苦水，兩人開始漸漸變熟。

▲郭向主管坦言女教練所言不假，但因面子掛不住，不願道歉。

小琳透露，3月正值郭的生日，恰巧小萍也是3月生日，兩人相同星座，郭希望小萍陪他一起慶生，還向對方表示自從30歲後，太太就沒幫他慶生過，小萍基於同事之情，決定義氣相挺答應赴約。

沒多久後，小萍不幸發生車禍，造成行動不便。健身房的教練們集體揮同事愛，輪流接送小萍下班，郭也是其中一員，郭還問小萍喜歡什麼哪種類型的男生，小萍當時未作多想，沒想到日後卻惹了一身腥。



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