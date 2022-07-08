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「自帶杯折5元」環保杯怎麼選？專家建議：用最久才是真環保

▲▼超商「自帶環保杯優惠」提前登場。（圖／7-11提供）

▲即日起4大場所「自帶環保杯」可折抵。（圖／7-11提供）

記者林育綾／台北報導

環保署公告，7月起自帶飲料杯到4大場所（連鎖便利商店、連鎖速食店、連鎖飲料店、連鎖超市）可折抵至少5元優惠，不過面對市面上琳瑯滿目的環保杯，也讓人不知如何挑選。專家建議購買杯子前先了解自己對飲品的習慣和需求，再選擇「自己能使用最久的產品」，才是真正的環保，避免造成更多浪費。

台灣重新思考環境教育協會創辦人黃之揚提到，對於「自帶環保杯」的政策，大方向很認同，不過也擔心衍伸其他周邊問題，例如民眾如果一窩蜂購買更多環保杯，反而更浪費。如今像是很多募資平台上，也有不少類似商品，每項累積金額都是千萬起跳，代表環保產品市場火熱，卻也是另一種隱憂。

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▲▼環保杯,循環杯,飲料杯。（圖／記者許展溢攝）

▲琳琅滿目環保杯如何選擇？（示意圖／記者許展溢攝）

因為很多「環保商品」背後的碳排放，可能比免洗和一次性產品高出更多。例如一根不鏽鋼吸管的碳排，相當於1千支以上的免洗吸管，「也就是購買一根環保吸管，要使用1千次才能做到環保。」而先前的政策，很多公司行號也開始採購環保吸管作為贈品，造成很多民眾家裡也都擁有不只一根、大小粗細不同的玻璃或不鏽鋼環保吸管。

還有調查提到，民眾購買環保吸管後常常「忘記帶出門」或是認為「不符合需求」，反而更浪費。因此他認為鼓勵自帶環保杯更重要的是，「政策能否長久改變民眾的習慣，若將來不補貼折扣，會不會大家就恢復慣性？」

▲▼環保杯,循環杯,飲料杯。（圖／記者許展溢攝）

▲選擇環保杯之前，先了解自己的需求。（圖／記者許展溢攝）

如何選適合的環保杯？

至於如何選適合的環保杯？他表示，沒辦法直接對每種需求做出明確的產品推薦，但建議消費者可以觀察自己常喝哪種類型飲料，像是酸性、熱飲、有沒有果肉之類的內容物，在使用上適合的杯子都會不一樣。

例如矽膠材質的杯子，很方便又可以折疊，也相當耐熱，卻相對容易附著顏色與味道，如果常喝味道重、奶類飲品，清潔上可能會覺得比較麻煩；但如果只是喝簡單的茶飲，就相對適合。

而他自己喜歡廣口的不鏽鋼杯，「這是能戰勝很多飲料選擇的容器」，因為像是手搖飲，讓店員盛裝方便很重要，有些保溫杯的開口較小，會讓店員崩潰。而不銹鋼杯還有個好處是方便清洗，既耐熱又保冰，也防撞。

在清潔上，他建議使用小蘇打粉，浸泡一晚後，味道和髒污都很容易去除；不過若是使用矽膠杯，顏色味道比較容易附著，清洗上較繁瑣，可能還要檸檬等。

黃之揚建議，消費者可以先「妥善了解自己的需求」，看自己喝的飲品屬於哪種性質、習慣的容量需求，再為自己做適合的選擇，「買到能使用最久的產品，才是真正環保的行為，不要為了環保而產生更多浪費。」

▲環保署「自備飲料杯省5元」政策上路，台南市環保局長謝世傑，實施首日自備環保杯到連鎖便利超商買飲料實測，對於相關店家高度配合表示肯定與感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲環保署「自備飲料杯省5元」政策上路。（圖／記者林悅翻攝）

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