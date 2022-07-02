4理工宅散步一半…驚見廢土堆鑲「6顆恐龍珠」　急CALL博物館

▲4名男大生在學校附近的山林走走遊玩，竟然在一個廢土堆內發現6顆「石蛋」。（圖／翻攝自江南都市報微博）



圖文／CTWANT

走在路上就能發現恐龍化石！4名男大生在學校附近散步時，發現一塊大石上鑲著6塊圓石，經鑑定後竟發現是恐龍蛋化石，無獨有偶，還有學童放暑假跟母親出遊，居然在斷橋附近認出1顆疑似恐龍蛋化石。

綜合陸媒報導，來自廣東河源市的9歲男童與母親在斷橋附近玩耍，意外發現這顆恐龍蛋化石，當地更是擁有「恐龍之鄉」之稱，據水源市民眾曾透露，早期人對恐龍蛋化石並不清楚，誤以為是普通石頭，便用來建造房子的地基。

河源市的居民透露，在早期建市以前，當地人對於恐龍化石知識甚少，而當時多數人都是自蓋房子，假若挖到了恐龍蛋化石，都誤認為是普通石頭，最終拿去做為房子的基底，而河源市博物館表示，目前當地居民在挖路或建房子時，還是會常挖到恐龍蛋化石，紛紛會送往博物館保存。

▲男童與母親在斷橋附近玩耍，意外發現恐龍蛋化石。（示意圖／達志／美聯社）



河源恐龍博物館在2004年底，就已收藏當地出土的10008顆恐龍蛋化石，還因此獲得金氏世界紀錄，截至2018年底，數量更多達1.8萬顆，當地出土的恐龍蛋化石，小至1.5公分而大到19公分，且有圓形、長條形、棱柱形等各種形狀，其中還曾出土過袖珍恐龍蛋，是世界上最小的蛋類化石，直徑不超過2公分，還有生成於6600萬年前、白堊紀晚期的「水晶蛋」，由於蛋還尚未完成孵化，受外界因素使得殼內形成結晶體，屬於一級文物，極為稀有。

曾有專家透露，河源石峽恐龍蛋化石埋藏地約2.26平方公里，每1平方公里就發現100多枚恐龍蛋化石，還有200多個恐龍腳印化石。不過，河源出土的恐龍骨骼化石極少，這也讓專家感到好奇，河源市恐龍博物研究主任黄志青提到，在遠古時代該地可能是低窪沼澤地，氣候溫和且雨量豐沛適合繁殖，吸引恐龍們到此生產。

▲4名男大生散步撿到一窩6顆恐龍蛋化石。（圖／翻攝自江南都市報微博）

在江西則是有4名理科男大生，在學校附近的山林走走遊玩，沒想在散步過程中，竟然在一個廢土堆內，發現其中一塊大石頭上，竟然鑲有6顆「石蛋」。

這顆詭異的大石頭上面鑲有6個圓形物體，之後他們上網查資料，發現那6個疑似是恐龍蛋化石，緊急打電話給當地博物館。隔日專家到現場又找到2顆恐龍蛋化石，經鑑定後得知是白堊紀晚期的恐龍蛋化石。

事後專家仔細研究，表示目前確定這些恐龍蛋化石是白堊紀晚期的恐龍蛋，至於品種要等後續的清理、修復工作完成後，並找來其他專家一起研究，經過仔細探察，現場有大量的紅層土壤，研判這窩恐龍化石恐是被別處搬運到現在的位置。

▼在遠古時代河源市可能是低窪沼澤地，氣候溫和且雨量豐沛適合繁殖，吸引恐龍們到此生產。（圖／翻攝自江南都市報微博）



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