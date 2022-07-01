【廣編】普立茲X資深媒體人陳文茜　談世界震撼人心的重要時刻

圖、文／時藝多媒體提供

普立茲新聞獎(The Pulitzer Prize)被譽為「新聞界的奧斯卡」，是新聞從業人員心中的最高榮譽殿堂，共21個不同獎項紀錄了一年中世界發生的重大議題。其中最令人注目的獎項當屬─普立茲新聞攝影獎(Pulitzer Prize for Photography)。「SHOOTING-普立茲新聞攝影獎80週年展」不僅展出138幀普立茲新聞攝影獎得獎作品，也規劃一系列相關活動。

7月31日將集結展覽代言人－資深新聞媒體人陳文茜、資深國際記者梁東屏與彭光偉，舉辦對談分享會。透過專業媒體人與國際記者對談，分享他們在國際間漂浪都轉，深入戰士中心只為傳遞真實的新聞人生；交織出當代社會各種議題的現實與想像。期待民眾藉由講者分享與交流，激盪出對國際時事的關心，並於往後觀看新聞時，獲得另一層意義。

即日起購買對談分享會之活動票券，即可獲得兩小時豐富內容之講座，活動尾聲也有充分觀眾互動時間。另有入場禮包，內含《普立茲新聞攝影獎80週年展》展覽重點介紹冊與精美紀念禮。

【活動資訊】

活動名稱：普立茲X重磅新聞人 對談分享會

報名連結：https://reurl.cc/A7LM4j

活動地點：福華文教會館 卓越堂（台北市大安區新生南路三段30號）

活動時間： 2022 / 7 / 31 (日) 14:00-16:00，14:30停止售票及入場。