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社會 社會焦點 保障人權

快訊／三重惡火再增1死！27歲媽撐39小時亡　一家4口僅嬤獨活

記者戴上容／新北報導

新北市三重區大同南路一棟3樓透天厝，6月29日凌晨0時許發生火警，消防人員抵達現場時，2樓已被火舌吞噬，現場還傳出爆炸聲響，一家四口爺爺、孫子29日不幸喪命，媽媽一度恢復生命徵象；昨30日阿嬤回到事發地點悲痛為孫子招魂後，媽媽不幸於昨30日下午3時許往生，一家四口僅剩因為住1樓順利逃生的阿嬤獨活。

▲▼三重火警。（圖／記者許凱彰攝）

透天厝29日凌晨0時許突然發生火警，屋內住著一家四口，分別為葉姓屋主（阿公）、屋主太太（阿嬤）、女兒、孫子，火警當下火舌不斷從2樓鐵窗竄出，現場還傳出爆炸聲響，阿嬤逃出火場後立刻向鄰居求助，並通知消防隊火場裡還有3人受困。

▲▼三重火警。（圖／記者許凱彰攝）

新北市消防局副局長陳崇岳表示，由於屋子2樓有大量木製裝潢，救護人員抵達時，2樓已陷入全面燃燒，加上起火的位置正好是逃生的位置，受困的3名住戶只好全部往3樓逃難，只有平常住在1樓的阿嬤順利逃生。

經消防隊設置水線搶救，火勢在0時25分獲得控制，0時29分撲滅，入內搜救時，於3樓臥室救出女兒（27歲）及孫子（6歲），接著在後陽台的水塔旁救出阿公（57歲），但3人獲救時已經沒有呼吸心跳，由救護車分別送台北馬偕醫院、三重醫院及台北新光醫院搶救，阿公及孫子經過急救仍因傷重宣告不治。

昨天下午2時許，阿嬤獨自一人與法師在事發地進行招魂，現場可見法師在唸咒之後由阿嬤擲杯，孫子順利牽魂回家，阿嬤獨忍傷悲全程不發一語，法事結束後，阿嬤在現場和親人通完電話後，和對方說「女兒還在加護病房」，最後就獨自離去，場景惹人鼻酸。想不到，招魂不久後，27歲女兒也在下午4時30分不幸往生。

▲▼ 三重大火招魂。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼ 三重惡火造成2死，堅強的阿嬤（米色衣）與法師在現場招魂，未料不久後女兒也傷重在醫院離世。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼ 三重大火招魂。（圖／記者陳以昇攝）

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