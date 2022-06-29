翰林茶館創辦人猝逝！茶界哀悼「珍奶之父」凃宗和：老大一路好走

▲翰林茶館創辦人凃宗和驚傳猝逝。（圖／翻攝翰林茶館官網）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「翰林國際茶藝餐飲集團」負責人，有著「珍奶之父」支稱的凃宗和，29日傳出猝逝的消息。台灣茶葉界齊聲哀悼，紛紛發文悼念凃宗和，「老大您休息吧！台灣茶業界最敬愛的老大」。

據悉，凃宗和出生台南，1986年跟朋友借款60萬元創業「翰林茶坊」，靠著在台南鴨母寮菜市場看到賣粉圓的契機，將粉圓與奶茶調和，自稱創造了台灣第一杯珍珠奶茶；事後，凃宗和將翰林茶坊壯大，改名為翰林茶館，更於2015年接受國家地理雜誌採訪，被譽為「影響華人世界十位重要人物」。

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▲▼翰林茶館的珍珠奶茶非常有名。（圖／翻攝翰林茶館粉絲團）



凃宗和的死訊傳出後，高雄茶藝促進會理事長林仲儀感嘆，「花開花謝，花開時候，酒是我們青春語言，茶是人生風景；花謝了，忽然你到了日落的地方，那是眾神領地，雖然那裡無花、無酒、也無茶，這裡有我們的思念，想著你離去的身影，悼念宗和吾兄」。

許多茶界的網友也哀悼，「禮敬凃大哥，一路好走！南無阿彌陀佛」、「我敬愛的凃大哥、一路走好！人生已圓滿了」、「我實在無法接受這個事實，6/24我和凃大哥還在賴上互動怎麼會這樣呢？願他一路好走，南無阿彌陀佛」、「阿彌陀佛，花開花謝去留無意，凃師傅就這樣走了，真的不能接受啊」、「凃宗和老大您休息吧！台灣茶業界最敬愛的老大」。

▲翰林茶館創辦人凃宗和（左）與高雄茶藝促進會理事長林仲儀（右）。（圖／高雄茶藝促進會理事長林仲儀授權提供）



林仲儀表示，凃宗和董事長生前已有心臟病的跡象，且有裝支架，26日確診後送醫，27日晚間急救無效身亡，遺體於28日火化，「緬懷一代茶人」。

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