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社會 社會焦點 保障人權

驚人巧合！山河滷肉飯命案　頭七前、解剖完兇嫌全落網

記者葉國吏／綜合報導　

台中23日「山河滷肉飯」命案，兇嫌全部在28日落網。死者父親哽咽的向兒子說「今天（28日）抓到兇嫌了，你要謝謝警方跟盧市長的努力，剛好頭七要到了就破案，你要放下別想太多，跟著佛祖去修行」。巧合的是，檢方法醫解剖、警方參加法會祭拜後，即獲報兇嫌全部逮捕到案，大嘆欣慰。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中23日「山河滷肉飯」命案，兇嫌全部在28日落網。（圖／記者白珈陽攝）

警方調查，桃園市天道盟正義會成員林姓男子與9名友人當天分乘3車南下台中夜店玩樂，清晨大夥前往山河滷肉飯吃早餐，其中桃園一方一名男子誤認黃男是朋友，因此上前打招呼，不料黃態度冷淡，覺得莫名其妙，回了句「我又不認識你」，黃後來打電話給朋友「還不快點來(吃飯)」，另林男等人以為黃是在「撂人」，因此先下手為強，抄起塑膠椅子、工業電扇毆人，混亂間林嫌持刀猛刺黃男，導致黃臟器被刺穿，當場重傷、血流如注，經送醫搶救後仍宣告不治死亡。

▲二寶爸吃滷肉飯被刺死，家屬痛斥惡煞冷血「死者倒地沒血色還拿工業電扇砸人」。（圖／黃男家屬提供）

案發第一時間，台中警方率先逮捕5人，並將負責開車的游姓男子收押禁見；28日上午又於屏東發現持刀殺人的林姓主嫌與另外3名共犯藏匿於墾丁民宿中，當場將4人逮捕，帶回台中對林男等4人進行偵訊，該集團總計已有14人落網。

28日下午黃男遺體進一步解剖相驗、釐清詳細死因，但巧合的是在解剖同天上午，在逃的林姓主嫌與另外3名共犯於屏東墾丁落網，這也讓檢警感到相當巧合。

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