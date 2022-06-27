無照男「酒測值0.98」逆向撞碎機車　女騎士捲車底慘死

記者趙蔡州／綜合報導

花蓮縣一名32歲林姓男子26日下午開車行經豐濱鄉台11線53K處時，因超車不慎撞上對向67歲江姓女騎士，接著再撞上護欄和遊覽車，事故造成江女傷重不治，他也重傷送醫。警方表示，林男目前仍在加護病房治療，經抽血換算酒測值達0.98毫克。

據悉，林男被吊扣駕照，不料仍開車上路，26日下午1時許行經豐濱鄉台11線53K處時，疑似不滿遊覽車車速太慢，意圖超車，但卻未注意對向車況，駛入對向車道後，下一秒高速撞上江姓女騎士，強大撞擊力當場把機車撞碎，他的轎車也因撞擊力道，撞向護欄後又撞上遊覽車，最後橫躺在路中間。

▲花蓮台11線死亡車禍，駕駛「無照又酒駕」逆向超車撞死女騎士。（圖／翻攝自記者爆料網）

警消趕到後，發現林男受困車內，江女則被捲入車底，立即使用器具破壞車體救援，不料江女救出時已無生命跡象，送醫後仍傷重不治，林男有左腿開放性骨折，送醫治療，遊覽車陳姓司機連同乘客共44人均無人受傷。

事故除了造成機車幾乎全毀外，林男的轎車車頭也爛成一團、左側後車門凹陷，碎片零件散落一地，遊覽車則是左側擋風玻璃破裂。

警方表示，林男目前仍在加護病房治療，經抽血換算酒測值達0.98毫克，為酒駕肇事，詳細車禍原因及肇責待進一步釐清。

鳳林分局長簡龍宏也向呼籲民眾，行駛台11線路段務必要注意前方路況，超車時不得跨越雙黃線，另對向有來車交會及前行車有二輛以上時亦不得超車，請駕駛人遵守交通規則，尊重其他用路人的路權，以確保行車安全。

▼林男經抽血換算酒測值達0.98毫克。（圖／翻攝自記者爆料網）

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