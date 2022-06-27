　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

無照男「酒測值0.98」逆向撞碎機車　女騎士捲車底慘死

記者趙蔡州／綜合報導

花蓮縣一名32歲林姓男子26日下午開車行經豐濱鄉台11線53K處時，因超車不慎撞上對向67歲江姓女騎士，接著再撞上護欄和遊覽車，事故造成江女傷重不治，他也重傷送醫。警方表示，林男目前仍在加護病房治療，經抽血換算酒測值達0.98毫克。

據悉，林男被吊扣駕照，不料仍開車上路，26日下午1時許行經豐濱鄉台11線53K處時，疑似不滿遊覽車車速太慢，意圖超車，但卻未注意對向車況，駛入對向車道後，下一秒高速撞上江姓女騎士，強大撞擊力當場把機車撞碎，他的轎車也因撞擊力道，撞向護欄後又撞上遊覽車，最後橫躺在路中間。

▲▼花蓮台11線死亡車禍，男子逆向超車撞死女騎士。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲花蓮台11線死亡車禍，駕駛「無照又酒駕」逆向超車撞死女騎士。（圖／翻攝自記者爆料網）

警消趕到後，發現林男受困車內，江女則被捲入車底，立即使用器具破壞車體救援，不料江女救出時已無生命跡象，送醫後仍傷重不治，林男有左腿開放性骨折，送醫治療，遊覽車陳姓司機連同乘客共44人均無人受傷。

事故除了造成機車幾乎全毀外，林男的轎車車頭也爛成一團、左側後車門凹陷，碎片零件散落一地，遊覽車則是左側擋風玻璃破裂。

警方表示，林男目前仍在加護病房治療，經抽血換算酒測值達0.98毫克，為酒駕肇事，詳細車禍原因及肇責待進一步釐清。

鳳林分局長簡龍宏也向呼籲民眾，行駛台11線路段務必要注意前方路況，超車時不得跨越雙黃線，另對向有來車交會及前行車有二輛以上時亦不得超車，請駕駛人遵守交通規則，尊重其他用路人的路權，以確保行車安全。

▼林男經抽血換算酒測值達0.98毫克。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲▼花蓮台11線死亡車禍，男子逆向超車撞死女騎士。（圖／翻攝自記者爆料網）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►聲寶音波震動牙刷2入才599元！好看又好刷，不買嗎？

ET快訊
阿湯哥女兒曝光！從小美到大根本「人間洋娃娃」
他用驗孕棒「浮出2條線」網喊：是睪丸癌！醫解答　有這症狀中了
台電今年恐大虧1500億！調漲電價4大理由　避免淪為下個台鐵
無照男「酒測值0.98」逆向撞碎機車　女騎士捲車底慘死
餐廳竹盤「放生肉也不洗」　前員工爆5內幕超衝擊
郭鬼鬼爆乳道士服逛殭屍展　急刪照道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

無照婦鬼切衝出　騎士綠燈直行煞不住…撞碎她左腳

無照男「酒測值0.98」逆向撞碎機車　女騎士捲車底慘死

「三鐵網美小三」高調曬姦情！嗆正宮滿腦子邪惡　下場出爐

新莊8煞為2萬元衝火鍋店血腥砍人　3人遭羈押禁見

桃園夫妻打死失智父！關陽台躺屎尿堆凌虐　抓頭撞牆各判刑12年

快訊／開槍劫賓士！19歲孕媽嚇壞跳車逃命　狂男遭聲押禁見

快訊／台南北區觀海橋上驚傳有人跳河　消防人員搜救落水男子

快訊／土城男爬陽台修遮雨棚　失足4樓墜1樓…爆頭無呼吸搶救中

快訊／高雄轎車自撞路樹「20顆子彈」散落一地　駕駛消失找不到人

赤腳灌水採收山藥被電死！雇主借錢賠153萬　獲改判緩刑2年

澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

7-11店員變「陪玩哥哥」！　和柴柴玩捉迷藏互動暖翻

看到妹子就要帥一波？　騎檔車遇壓車男秒搖頭

煎雞蛋用小鍋蓋秒悲劇　一拿整塊飄起變飛碟XD

白雲遭嗆戀童癖...他尷尬了！　澎恰恰「丟稿」演出網狂讚：老江湖！

累犯！17歲少年翹孤輪　吃3單罰3萬＋沒入機車

無照婦鬼切衝出　騎士綠燈直行煞不住…撞碎她左腳

無照男「酒測值0.98」逆向撞碎機車　女騎士捲車底慘死

「三鐵網美小三」高調曬姦情！嗆正宮滿腦子邪惡　下場出爐

新莊8煞為2萬元衝火鍋店血腥砍人　3人遭羈押禁見

桃園夫妻打死失智父！關陽台躺屎尿堆凌虐　抓頭撞牆各判刑12年

快訊／開槍劫賓士！19歲孕媽嚇壞跳車逃命　狂男遭聲押禁見

快訊／台南北區觀海橋上驚傳有人跳河　消防人員搜救落水男子

快訊／土城男爬陽台修遮雨棚　失足4樓墜1樓…爆頭無呼吸搶救中

快訊／高雄轎車自撞路樹「20顆子彈」散落一地　駕駛消失找不到人

赤腳灌水採收山藥被電死！雇主借錢賠153萬　獲改判緩刑2年

連公車站牌監視器也敢偷　新化警循線逮捕竊賊

台中瑪莎3惡少開庭 證人憶驚悚過程「一直聽到他頭骨撞地聲」

打溫網助烏克蘭　波蘭好手：每記愛司捐100歐元

周玉蔻爆「陳時中選台北市長」　民進黨回應了

下半年如何扳回獲利？中信銀「理財會客室」　6／30直播說給你聽

選到底！鍾東錦競選總部選徐耀昌舊址　「我的思維跟國民黨不一樣」

財政部將釋出第3批地上權！　台中有3宗都是千坪土地

洗完頭還是覺得油膩膩？換用「洗髮餅」開啟頭髮新天堂，清爽蓬鬆一次滿足！

無照婦鬼切衝出　騎士綠燈直行煞不住…撞碎她左腳

汪建民復出「通告價碼曝光」　負債1500萬謝廠商：立刻讓我有收入

女模被家暴開直播求救　雙手死握鎖頭抵抗男友破門

社會熱門新聞

刑事局清秀女警官慘了！翹班到World Gym偷錢被移送

老公愛的是學長！5年不碰妻　她見「電腦照片」崩潰

店員做錯飲料...二寶爸怒摔：講兩次了

台中妹被叫「大嬸」進入狂暴模式！他遭扯頭猛打

即／台中女遭聯結車輾斃　疑沒走斑馬線奪命

恐怖憲兵踹飛女童！藥局老闆還原經過

輪胎行長子4身分捧斗　陳彥翔不知告別式

金六結新兵暴走！怒揪連長衣領：碰我是怎樣

八里夫妻遭開槍搶車　副駕孕婦險遭載走

桃園好市多濺血！背心男口罩未戴好被糾正竟揮刀

BMW貴婦違停遭拖吊　「黑絲剪刀腳夾警」代價曝

賓士男擁槍躲債　曾炫耀合照女優

即／遭瑪莎惡少暴打　男大生首度出庭！

饗食天堂告夫妻吃霸王餐敗訴　關鍵證據曝

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

女裸屍掛樹慘死「爆是23歲AV網美」！甜美長相曝

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

《武則天》男星驟逝！

北一女「雙料榜首」上台大資工　網：安妮亞

丟丟妹「6千萬豪宅內部」公開了！

快訊／孫藝真宣布懷孕！　升格當媽IG親報喜：迎來新生命

人妻掛屍吊扇　4歲兒1句話逆轉案情

超級英雄影集「上演群交趴」

蔡尚樺告別《全明星運動會》

成颱機率提高！　全台轉雨時間曝

「資深學姊」租屋洗衣服不拿！網怒曝1招報復

刑事局清秀女警官慘了！翹班到World Gym偷錢被移送

60萬→7.5萬！海灣鬼樓每況愈下　實勘「變臉」現場仍不樂觀

颱風估這天生成！週末挾雨彈襲台

他國三沒發育…詭異草藥吃3年！「恐怖藥效」媽嚇瘋

更多

最夯影音

更多
澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店

澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店
屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面