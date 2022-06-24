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社會 社會焦點 保障人權

貪圖對岸招待吃飯打球　空軍「讓開將軍」淪共諜...被求重判

▲▼魏先儀（藍衣）、錢耀棟（白衣）。（圖／記者游宗樺攝）

▲錢耀棟被移送台北地檢署複訊後交保20萬元，離開時喝令記者：「給我讓開！」（資料照／記者游宗樺攝）

記者黃哲民／台北報導

空軍作戰指揮部前中將指揮官張哲平去年捲入共諜案遭約談，引發國軍震撼，台北地檢署偵辦發現，張男是遭昔日長官、退役空軍少將錢耀棟所害，錢男貪圖對岸情報人員招待吃飯、旅遊等蠅頭小利，為對方牽線我方軍官發展組織，而另名退役政戰中校魏先儀，也受對岸特工指示分頭拉攏張妻，但張男未被對方所用，檢方今依《國家安全法》起訴錢、魏2人，建請對錢男從重量刑。

全案去年（2021年）8月18日由台北地檢署檢察官詹騏瑋，指揮調查局國家安全維護工作站，同步搜索約談錢男與魏男，訊後諭令各交保20萬元與30萬元。錢男當時被移送到北檢，怒斥等候採訪他的記者「讓開」，辦妥交保手續要離開時，他多加2個字喝令記者「給我讓開」，被戲稱為「讓開將軍」。

▲▼魏先儀（藍衣）、錢耀棟（白衣）。（圖／記者游宗樺攝）

▲魏先儀（右）到案複訊後以30萬元交保，面對詢問是否擔心影響退俸不發一語。（資料照／記者游宗樺攝）

起訴指出，魏先儀於2005年11月1日退伍前，曾在五指山國軍示範公墓管理組做過中校輔導長，2003年在一位海軍上將的公祭典禮上，遇到專程來台弔唁的香港籍男子謝錫璋，謝男表面是商人，真實身分是中共中央軍事委員會政治工作部聯絡局廣州聯絡局的情報員，聯絡局對外以「廣東省海外聯絡辦公室」做掩護。

謝男從1997年起就常來台透過商務飲宴、球敘等方式，接觸我方退役軍官發展情報組織，魏男涉於退伍後被謝男吸收，2006年間開始拉攏1位黃姓退役空軍中校，利用黃男固定與昔日空軍401聯隊同袍聚餐的機會，魏男不但跟著去，甚至安排謝男出席插花、製造籠絡我方軍官機會，更在這個聚會中，遇到曾任職同一聯隊、念舊常帶妻子回來餐敘的張哲平。

▲▼立法院外交國防委員會 國防部副部長張哲平 外交部次長田中光。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部前副部長張哲平曾對捲入共諜案喊冤，澄清絕無不法。（資料照／記者屠惠剛攝）

魏男出身政戰系統，沒管道能直接跟張男互動，於是從張妻下手，多次和謝男找機會請張妻吃飯，2012年到2015年間還數度招待張妻到對岸旅遊，2015年7月間終於有機會和張男夫妻在石門水庫附近健行、遊湖並吃飯，張男當時已擔任空指部中將指揮官。

魏男和謝男此後更頻繁約張妻吃飯，積極建立跟張男夫妻關係。在此同時，錢男以老長官身分，替謝男直接約張男碰面吃飯。魏男先前拉攏黃姓退役空軍中校時，剛退伍的錢男正巧也是黃男昔日上司、一起赴約吃飯而認識，錢男和魏男一拍即合，與謝男見面後，更貪圖對方提供免費旅遊、出國打小白球等好處，因此協助製造謝男接觸張男的機會，還專程從對岸為謝男的組織帶月餅回台送張男。

不過謝男指揮魏男、錢男雙線攻堅，都沒能吸收張男，期間魏男另接觸1名呂姓陸軍上校，介紹給謝男招待飲宴、出國或到對岸旅遊，錢男則賣力為謝男牽線退役空軍上將沈國禎，2012年到對岸參觀航空展與打高爾夫球，謝男的上司現身招待，在飯局直接表明從事情報蒐集，「如果你們願意提供，我很樂意接受，如果不願意，也不勉強」。

沈國禎之後2度以健康不佳為由，婉拒再接受錢男和謝男的邀約。此時已到對岸航空公司擔任機長的黃姓退役空軍中校，察覺謝男有解放軍背景，他不知魏男已成謝男的下線，還私下提醒魏男要保持距離，後來得知魏男安排謝男跟張男見面，黃男還痛罵魏男不該這樣做。

本案監控蒐證期間，高雄地檢署於2019年6月4日查獲謝男所吸收的另一批共諜，謝男從此不再來台，魏、錢2人本案為對岸發展情報組織的計畫全部斷線，檢調去年收網逮人，對謝男發布通緝。時任國防部副部長的張哲平外傳是接任參謀總長熱門人選，疑因捲入本案而轉任國防大學校長，現任總統府戰略顧問，沈男被約談時更遭質疑忠誠。

檢方偵辦認為，魏男已被黃男提醒、錢男更在對岸的飯局，當場聽聞情報官員打開天窗說亮話，足以明知對岸謝男等人的招待別有用心，何況兩岸仍處於敵對狀態，魏男2人曾任中高階軍官、在第一線維護國家安全，應比一般人更有敵我意識，卻積極穿針引線，替謝男製造接觸、招攬、吸收我方高階將領的機會，嚴重危害國安。

檢方今依《國家安全法》為大陸地區機構發展組織等罪嫌起訴魏男2人，指魏男終能坦然面對己非，有悔過之心，建請減刑，至於錢男翻供否認犯行，無悔過之意，檢方指錢男受國家栽培、委以重任，卻貪圖免費餐敘、球敘等小利而為敵工作，雖沒成功發展組織，仍害昔日長官、部屬蒙受質疑，更讓國家安全處於難以預料的危險狀態，建請從重量刑。

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