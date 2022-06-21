快訊／台中民宅大火「母女跳2樓」逃生　爸爸、外傭無呼吸心跳

記者許權毅、鄧木卿、鄒鎮宇／台中報導

台中南區復興路三段一處民宅於21日晚間9時58分許發生火警，其中位於2樓的媽媽、女兒直接跳樓逃生，位於3樓的爸爸及外傭被救出時已無呼吸心跳送醫，詳細起火原因仍待釐清。

附近住戶聞到味道，發現火很大後立刻報警，位於2樓的81歲媽媽跟59歲女兒看到1樓有紙箱，在民眾幫忙之下跳樓逃生，兩人都是輕傷。

▲▼民宅屋主與外籍看護無呼吸心跳送醫。（圖／記者許權毅攝）



另外，位於3樓的91歲屋主劉清標跟35歲外籍看護受困，被救出後無呼吸心跳，目前由在外居住的兒子陪同爸爸送醫。據悉，屋主劉清標是前老台中議長劉火旺的兒子，老議員劉清庚是屋主的弟弟。

警消表示，報案人指出，住宅火警且2樓有民眾受困，請求派遣人車前往搶救。警消獲報後於5分鐘抵達現場，現場2樓受困民眾從2樓陽台自行跳下，火勢目前已撲滅，詳細起火原因仍待釐清。

屋主劉清標以前是東海大學、逢甲大學副教授，也是欣中瓦斯公司董事長、興中造紙廠總經理。一家人平常還有一位孫女一起住，但是因為在外面教課逃過一劫。

第七大隊組長簡惟濱表示，該民宅1到4樓都有許多雜物，警消到場後兩名女性在民眾協助下先行跳樓，在3樓臥室找到屋主跟看護，發現時生命徵象已OHCA。

里長林姍汝表示，屋主劉清標一家人退休好幾年了，家庭非常簡單，都很熱心助人，是很好的一家人。

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