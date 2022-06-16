台南古蹟限定「神獸贔屭」公仔引熱議　網友歪樓：造型很母湯

▲台南市政府文化局打算推出古蹟「限定」商品，以赤崁樓的贔屭碑設計成「神獸贔屭」公仔。（翻攝自交通部觀光局／台南意向，下同）



圖文／鏡週刊

台南因過去歷史較早發展，特別留下許多文化古蹟，像是安平古堡、億載金城、延平郡王祠等等，近日台南市政府文化局盡力推廣在地觀光，打算推出古蹟「限定」商品，以赤崁樓的贔屭碑設計成「神獸贔屭」公仔，不過整體設計外形容易引人遐想，有民眾則將宣傳目錄轉po至網路社團，引起熱議，網友們也全都歪樓直呼「造型很母湯」。

近日有網友在臉書社團「小廢物俱樂部」po出一張宣傳目錄照，是由台南市政府文化局推出的文創小物，設計概念源自赤崁樓的贔屭碑，設計成「神獸贔屭」公仔，並且強調是「台南古蹟限定」。

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目前此「神獸贔屭」公仔並未標出完整售價，也未確定何時正式推出實體商品，宣傳目錄中只有顯示此商品「即將推出，敬請期待」。而從「台南意向」的官方網站中，同樣也能找到「神獸贔屭」公仔的商品宣傳照片，不過仍未標示售價與發售日期。

「神獸贔屭」公仔設計圖在臉書社團曝光後引發熱議，有網友好奇猜測此公仔的其他用途，「橡皮擦？筷架？手機架？文鎮？純公仔？」其他網友們也歪樓湧入留言，「沒有眼睛的話感覺有點母湯」「背上那片是用來阻止色色用的ㄇ」「裡面加個電動馬達會更好！」「少兩顆麻豆文旦」「這個跟嵐山的吉祥物是親戚嗎」。





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