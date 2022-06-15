　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

全國38位死刑犯恐逃死！　2件「分案原則」成他們活命密碼

司法院憲法法庭受理邱和順等死囚聲請違憲案，38個死囚能否翻案，引發社會關注。（圖／報系資料照）

▲司法院憲法法庭受理邱和順等死囚聲請違憲案，38個死囚能否翻案，引發社會關注。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

涉嫌殘殺合夥人造成2屍3命的泰裔男子王大賢逃回泰國，引發喧然大波，讓死刑議題再度浮出檯面。據了解，司法院憲法法庭認為最高法院的「重大刑案連身條款」、「更二連身條款」等分案原則可能牴觸「法定法官原則」而違憲，因此受理邱和順、黃春棋、黃凱麟、沈文賓等三審定讞死刑犯的釋憲案，如未來獲半數以上大法官支持，目前關押在全國各監獄的邱和順等38個死囚，極可能因死刑定讞判決違憲而獲得翻案，引起國人關注和被害家屬極大恐慌！

由於台灣社會超過8成以上民眾反對廢除死刑，加上年底將進行縣市長大選，司法院憲法法庭如果「不體貼」執政當局，驟然替38個死囚翻案，極可能對執政的民進黨選情造成不利影響，不少法界人士判斷，在多數大法官為民進黨總統蔡英文提名任命的憲法法庭，應不至於在選前搬石頭砸執政黨的腳，最多只會開庭測風向，一般預料縣市長選舉後，憲法法庭可能就要對死囚釋憲案攤牌。

內湖4歲女童小燈泡當街遭殘殺引發「反廢死」浪潮，民眾上街抗議婦幼安全問題。（圖／報系資料照）

▲內湖4歲女童小燈泡當街遭殘殺引發「反廢死」浪潮，民眾上街抗議婦幼安全問題。

所謂「重大刑案連身條款」、「更二連身條款」等最高法院分案原則，是司法院為讓案件早日確定，因此在1987年陸續函令最高法院，要求針對死刑、無期徒刑等重大刑案，以及案件經二次以上發回更審，再上訴最高法院，須由同一法官審理，除非法官調動或退休才能換人，避免案件一再發回，影響當事人權益，不料這2個分案原則竟成為憲法法庭替死囚翻案的「破口」。

有法界人士指出，「重大刑案連身條款」、「更二連身條款」將案件重複分給同一法官，牴觸案件不能指定分給特定法官的「法定法官原則」，如果以此推翻最高法院已判決確定的38個死囚案，看似冠冕堂皇，不過在被不少民眾認為朝實質廢死邁進的憲法法庭和執政黨眼中，彷彿在路上「撿到槍」，讓憲法法庭和執政黨口口聲聲強調的「憲法意識」和「人權立國」，可能成為殺人免償命的通關密碼。

最高法院不願廢除「重大刑案連身條款」，憲法法庭如縱放38個死囚須自負後果。（圖／報系資料照）

▲最高法院不願廢除「重大刑案連身條款」，憲法法庭如縱放38個死囚須自負後果。

據指出，司法高層原先希望最高法院自行開會廢除「重大刑案連身條款」、「更二連身條款」的分案規則，這樣就可以將縱放38個死囚的違憲問題，甩鍋給最高法院，因此最高法院才會在今年3月29日召開法官會議討論，不料與會多數法官「未能體察上意」，最後以壓倒性多數表決反對討論本案，把這個燙手山芋丟回給憲法法庭，導致「第四審」的大法官們要自行決定是否宣告「連身條款」違憲，這下憲法法庭就要自行面對是否替38死囚翻案的後果，並接受全國人民檢驗。

延伸閱讀
殺人不償命2／死囚翻案恐將趴趴走　法務部擺爛不槍決也不修法
牛市與我無關1／北市大直多棟豪宅滯銷　最慘賣9年仍掛蛋改「整棟售」
為妳慶生1／與張勛傑浪漫過夜　林韋君低調慶生好甜蜜

►免跟團，一秒到日本！溪頭妖怪村飯店打折了

ET快訊
居檢3＋4今上路！QA一次看　入境領2劑快篩「3類人自主防疫
消失螢光幕10年！綜藝天王「積欠6億債務」　不幸癌逝還欠一半
女大生「穿太清涼」　警假盤查真搭訕！私訊截圖還原現場
群體免疫、無敵星星都沒效！　專家曝BA.4、BA.5恐怖特性
快訊／「長一條尾巴」移動快！鋒面幾乎觸陸　彰化以北開始下雨
「大慈善家」在台吸金24億落跑　千禧集團執行長下場曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

全國38位死刑犯恐逃死！　2件「分案原則」成他們活命密碼

屏東挖眼男判5年！　受害女店員「需30次心理治療」：不敢與人接觸

「大慈善家」在台吸金24億落跑　千禧集團執行長下場曝光

建築工摩鐵裝針孔拍百名正妹嘿咻！曾潛心儀女住處　偷拍洗澡被逮

信義區公寓6樓頂加大火　「整層陷火海」警消急疏散9人

屏東挖眼男關5年「判太輕？」法官解釋量刑關鍵　網嗆爆：犯罪天堂

跑山獸妻「挨告纏訟4年」！他揭越野賽選手猝死始末：要對自己負責

21歲男騎士北宜自摔賠慘　噴飛「撞爛3輛重機」車友全傻眼了

高雄女駕車撞騎士離開現場　法官看監視器「煞車燈沒亮」判無罪

快訊／高雄工人摩鐵裝針孔「3支手機藏偷拍片」　檢方聲押獲准

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

可怕長脖鳥貼窗偷窺！　照鏡子嚇歪屋內人XD

老師遠距上課抽考問題　學生答題Lag斷線超無言

比特犬疑遭下藥吐血！　飼主怒開6萬懸賞金抓兇手

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

全國38位死刑犯恐逃死！　2件「分案原則」成他們活命密碼

屏東挖眼男判5年！　受害女店員「需30次心理治療」：不敢與人接觸

「大慈善家」在台吸金24億落跑　千禧集團執行長下場曝光

建築工摩鐵裝針孔拍百名正妹嘿咻！曾潛心儀女住處　偷拍洗澡被逮

信義區公寓6樓頂加大火　「整層陷火海」警消急疏散9人

屏東挖眼男關5年「判太輕？」法官解釋量刑關鍵　網嗆爆：犯罪天堂

跑山獸妻「挨告纏訟4年」！他揭越野賽選手猝死始末：要對自己負責

21歲男騎士北宜自摔賠慘　噴飛「撞爛3輛重機」車友全傻眼了

高雄女駕車撞騎士離開現場　法官看監視器「煞車燈沒亮」判無罪

快訊／高雄工人摩鐵裝針孔「3支手機藏偷拍片」　檢方聲押獲准

最便宜iPad終於要有新品　外媒：將搭載A14晶片、USB-C

時隔3年！吳鳳宣布6月底回土耳其　砸萬元替老婆圓夢「一切值得」

美股跌151點、青年就業獎勵今起開放申請　財經HOT 5一次看

傳奇射手批湖人戴維斯不訓練　米勒：詹皇應該感到失望

砸壞魯夫模型　老公出10題海賊王考卷：及格就原諒妳！千人被考倒

WHO下周四開緊急會議　評估猴痘是否列國際公衛緊急事件

「期末考作業」曝　醫喊做到這件事：才是真共存

蘆薈膠可以去痘印？皮膚科醫師解答「痘痘肌4大問題」

有錢人的世界！北市大直豪宅驚見「整棟賣」　原因曝光

快訊／「長一條尾巴」移動快！鋒面幾乎觸陸　開始下雨了

靠近白鵝...友提醒會被追　自信妹「才不會」下秒狂奔

社會熱門新聞

吸金24億落跑　千禧集團執行長下場曝

即／26歲國道警避車彎舉槍自戕！命危搶救中

男大生肖想閨蜜丼走心了　撿屍回家再用力頂

21歲男北宜自摔賠慘　噴飛撞爛3輛重機

跑山獸妻挨告纏訟4年！他揭參賽選手猝死始末

啪學妹10年後判6月！原來他當年「和解」找錯人

馬尾妹不吹酒測　先生控警：拉人摔下樓

高雄女駕車撞騎士離開　法官1原因判無罪

屏東挖眼男關5年判太輕？法官解釋了

5條通台中男逃2年　栽在違停秒認

建築工摩鐵偷拍百名正妹嘿咻！曾潛妹子住處窺洗澡

荔枝樹遮路燈　他砍掉大半挨告了

信義區公寓6樓頂加大火　警消急疏散9人

年提告逾800案被盯上　林義傑從受害者淪著作權蟑螂

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

BTS宣布「暫時中斷團體活動」

本本認「與洛克交往過」！　揭分手原因：還有債務糾紛

遊樂園「大擺錘」空中解體　3男童被噴飛

醫示警：BA.4、BA.5已經進入社區

吸金24億落跑　千禧集團執行長下場曝

汪建民躲債失聯「憔悴探視失智母」！

「最高領3萬」青年就業獎勵明天啟動　一表看懂4大青年紓困計畫

老婆挖10年前MP4　見「前女友私密照」人夫挫爆

即／26歲國道警避車彎舉槍自戕！命危搶救中

男大生肖想閨蜜丼走心了　撿屍回家再用力頂

40歲女演員遭老公冷血砍脖！　「買完兇器」埋伏家門前行兇

女大生「穿太清涼」！警假盤查真搭訕　私訊截圖曝

同事臨時休1週！單身妹被逼銷假上班氣炸

21歲男北宜自摔賠慘　噴飛撞爛3輛重機

更多

最夯影音

更多
想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁
工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面