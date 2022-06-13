苗栗縣公布5大違規超載路段　即日起啟動1個月大執法

▲苗栗縣警察局公布縣內5大違規超載路段，即日起將強力執法1個月。（圖／苗栗縣警察局提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

台61線西濱公路是國道1、3號高速公路主要替代道路，且無須收取ETC通行費，再加上苗栗段尚未設置固定式地磅，許多大型車輛經常欲閃避國道地磅站，進而將台61作為運輸路線；為防範大型車輛違規超載、貨物滲漏、超速及闖紅燈等行為導致交通事故發生，苗栗縣警局即日將起啟動一個月大執法。

端午節連假前夕西濱公路通霄路段，一輛載運廢棄物的大貨車突然掉落大量的爛泥和油汙，導致後方8輛車陸續打滑後造成連環撞交通事故，所幸6人送醫後無大礙；另上個月19日凌晨1點多左右，同樣在西濱公路竹南段一輛超載的砂石車，疑欲規避警方攔檢逃逸，且車速過快不慎撞到分隔島而翻車，所幸未波及其他用路人。

除了西濱公路，包括縣道與省道也常出現超載的狀況，苗栗警方列出5大易違規超載路段，也將加強取締，即日起動用5個分局(苗栗、竹南、頭份、通霄及大湖)及2個直屬隊(交通警察隊、保安警察隊)警力，交通大執法1個月，請監理機關予以協助，在前述易違規超載路段加強取締作為，全面保障用路人安全。

苗栗縣警察局表示，違規超載，罰錢事小，倘發生交通事故致人傷亡，還得吃上官司、相當划不來。

▲▼執法路段將設置活動地磅站，並協同監理站共同執行。（圖／苗栗縣警察局提供）