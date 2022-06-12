偏鄉施政掌握細節「路平燈亮水溝通」　吉安鄕施政滿意度達9成5

▲花蓮吉安鄉公所再創施政超高滿意度 ，鄕長游淑貞感謝鄉親攜手共構幸福有感。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年花蓮吉安鄉公所「廉政民意暨施政滿意度」調查結果出爐，在服務品質、廉政工作與施政品質等三個層面分別受訪，民眾各給予97.9%、95.4%及92.4%滿意支持度，凸顯絕大多數受訪者對吉安鄉的整體服務、廉政與施政品質皆予以高度認同評價。

▲吉安鄉長游淑貞上任後，大力推動「路平、燈亮、水溝通」政策，大幅提升鄉內民生、交通建設。

吉安鄉公所為提升廉政風氣、掌握民意脈動，政風室特別委託台灣趨勢研究（股）公司辦理廉政民意暨施政滿意度調查。經調查資料顯示，受訪者對吉安鄉公所承辦人員服務態度及受理業務時的辦事效率滿意度達97.2%及95.8%，更對鄉公所的整體服務品質感到滿意的比例達97.9%，平均滿意度高達九成五以上。

廉政滿意度方面，有98.2%的受訪者認為吉安鄉公所人員「沒有」接受廠商或民眾紅包、財物餽贈、請託關說、飲宴招待，而認為「沒有」利用職權或職務機會藉故刁難廠商或民眾之情事的比例則為97.6%；此外，有96.5%的受訪者對吉安鄉公所人員的品德操守給予正面評價，對近一年整體政風清廉度有高達95.4%以上的受訪者表示滿意，肯定公所人員清廉自持的廉潔表現。

▲▼本土疫情不斷延燒，弱勢群眾及社會救助邊緣戶面臨生計困難，成為最應加強的服務項目。

鄉長游淑貞上任後大力推動「路平、燈亮、水溝通」，大幅提升鄉內民生、交通建設，同時透過親自傾聽民意，參與各項建設的設計發想、細節掌握，更多次親自前往施工處現地會勘，高標準要求施工品質，因此在施政滿意度的調查中，有20.3%的受訪者對吉安鄉公所的「公共工程品質」感到「非常滿意」，讓整體滿意度高達92.4%。

而近一年本土疫情不斷延燒，社會各界百工百業多遭受衝擊，不少弱勢群眾以及社會救助邊緣戶更面臨生計困難，使調查中未來一年最應加強的服務項目，由以往列居第四位的「社會福利」，於今年度提升為第一順位（40.7%），而歷年為首的「交通建設」落居第二位（37.2%）。

「隨時洞悉民意需求，才能創造全民共構適性建設！」游淑貞說，透過客觀廉政民意暨施政滿意度調查，不僅針對各項施政作為、業務狀況進行檢視，同時期待有效貫徹廉政工作，廣度傾聽十方意見以利延伸精進施政方向，營造符合民意的幸福多元吉安。

