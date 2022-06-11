淘寶買橡皮艇「菲律賓出發」海上漂3天進台東　陸男：之前快篩陽

▲兩名陸籍男子透過淘寶購買海上摩托車及橡皮艇出海。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者楊漢聲、鄒鎮宇／台東報導

台東富岡漁港11日傍晚5時許，突然有ㄧ艘橡皮艇拖著另一艘水上摩托車進港。海巡安檢所人員攔查發現，兩名男子是陸籍的35歲古姓男子及53歲崔姓男子，他們聲稱從淘寶購買水上摩托車及橡皮艇，從菲律賓出海漂流3天，才抵達富岡外海。由於兩人說法有漏洞，是否為偷渡仍待調查釐清。

海巡人員11日全員出動，穿防護衣下到艇上搜索，除了大量油料，還有水，食物和雜物，海巡幾乎是每項都消毒，初步快篩為陰性，隨即也在進行初步偵訊後，由消防局救護車會同衞生局人員，強制進行隔離安置。

兩名男子表示，他們在菲律賓打工8個月，很想回大陸老家，但是民航海運都斷了，便透過淘寶網購水上摩托車和要價約7萬元的橡皮艇，準備好物資後出發，但海上風浪太大，水上摩托車又動力故障，於是用漂流方式在海上待了3天，後來靠近富岡外海時，才用橡皮艇僅存動力拉船進港求救。

兩人在大批人力戒護下，由救護車強制送隔離，並且進一步進行PCR檢測。海巡表示，兩人進港前，有打電話進來，要求緊急避難，只是到底是想偷渡還是單純避難，還要再偵訊詳查。漁民則說感覺不簡單，下午3點就在海上看到，按照潮流不太可能是故障問題，不然船早就翻了。

兩名男子最後還說，再也不去菲律賓打工了，因為生活環境實在太差了。另外，兩人在岸上快篩是陰，但是古男說在菲律賓快篩是陽，所以相關單位大陣仗防護。

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