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金門大賽開跑！糊塗選手「開賽車到會場」　愛車遭查扣恐被罰萬元

▲▼開報廢車跨海賽車遭警扣壓。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門警方在路上攔查2輛賽車，竟是參加賽車的選手，異想天開要駕駛賽車到比賽會場。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

「2022 THC台灣爬山挑戰賽-金門站富豪觀光旅遊盃」今、明2日登場，但昨日(10)警方卻發現，有2輛賽車出現在馬路上行駛，上前攔查後，發現2輛車都是報廢車，卻掛別人的車牌在一般道路上行駛，警方依法將車輛查扣，原本興沖沖要參賽的車主，不僅精心改造的賽車被查扣，還要吃上罰單。

「金門封路計時賽」於今日開始，是台灣賽車第一次在金門舉辦，有全國知名的D2車隊、台灣老牌車隊 T.M.S.全德車隊、網紅漫遊者 WandereR等參賽，參賽車手菁英匯集，其中D2車隊由賽車界知名人物「廖老大」領軍，活動精彩可期。

不過，金門警方於昨日上午，在環島南路5段附近巡查時，竟發現有2輛賽車行駛在道路上，靛藍、亮紅的車身相當炫亮醒目，吸引周遭行車路人注意。警方上前攔查後，原來是參與比賽的選手未以運送方式將賽車運到比賽現場，竟違規駕駛賽車前往現場。

經警方查詢，發現2輛車皆是報廢車，卻掛他人車牌行駛在路上，按照交通管理處罰條例，牌照借供他車使用或使用他車牌照、報廢登記之汽車仍行駛，將處汽車所有人新臺幣3600元以上、10800元以下罰鍰，並禁止其行駛，警方已依法將車輛查扣並開單。

▲▼開報廢車跨海賽車遭警扣壓。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼開報廢車跨海賽車遭警扣壓。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼開報廢車跨海賽車遭警扣壓。（圖／記者林名揚翻攝）

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