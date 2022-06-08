偷情中誤撥電話！2寶媽淫聲浪語全程放送　綠帽夫聽完47分鐘崩潰

▲人妻偷情竟誤撥電話，丈夫聽完全程崩潰提告。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者陳韻如／台北報導

人妻小花（化名）外遇，經常帶著2名子女與小王幽會，甚至發生性關係，直到小孩告知其丈夫，丈夫才知道自己被戴綠帽。除此之外，人妻還在一次的性行為中，誤撥電話給丈夫，全程轉播給丈夫聽，時間長達47分鐘。案驚人夫提告，法院判小花與小王須連帶賠償30萬元。

人夫提告主張，他與小花結婚多年，有2名子女，但沒想到小花於2021年9月開始，變數度帶著小孩與小王到知名五星飯店約會，並發生性關係，直到小孩告知他此事，他才知道自己遭到背叛。

人夫指控，某次小花還誤撥電話給他，他接聽後發現，竟是小花與小王調情做愛的聲音，就這樣全程放送給他聽，時間長達47分鐘，讓他大為崩潰，立刻提出離婚，並對2人提告求償。

對此，人妻與小王矢口否認姦情，人妻辯稱，是因想讓小孩在飯店浴室玩水，才跟小王一起到飯店2次，且小孩在玩水時，他們就在房間內喝酒，之後便獨自帶著小孩回家，只有小王在飯店過夜。

不過，法官調查發現，小花曾傳訊給友人表示，「就當我是玩玩的」、「倦鳥終究會歸巢的」等語，由此可知小花與小王的關係並非尋常。另外，2人也不否認一同到飯店一事，顯見2人關係過從甚密，至於小花的辯詞，法官認為，兒童戲水場所很多，若要讓小孩玩水，可以選擇有兒童戲水的場所，但小花反而與小王一起到有高度私密性的飯店，這有違常理，因此不採信其說法。

至於人夫所述，小花曾誤撥電話直播偷情過程的部分，因他無法舉證小花當時正在與小王偷情，法官認定此部分罪證不足，最終判小花與小王須賠償人夫30萬元。全案可上訴。