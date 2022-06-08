完事後搞消失！人妻性愛片慘被小王放上網　被6百人看光光崩潰了

▲台中人妻婚外情，完事後卻避不見面，性愛片慘遭小王放上網。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／台中報導

男子阿正（化名）與一名人妻小雅（化名）發生婚外情，但2人激情過後小雅卻避不見面，因而引發阿正不滿，先是傳訊息恐嚇，事後竟還將2人的性愛片放上知名成人網站，吸引了至少6百人以上觀看。案經小雅提告，阿正被依恐嚇維安罪嫌判處4個月徒刑，得易科罰金；另外散布猥褻影像罪部分則被台中高分院判處拘役55天確定。

判決指出，阿正與小雅是朋友關係，2019年12月間2人相約新北市汐止某旅館發生關係，並拍下性愛影片。然而，2人完事後小雅卻開始避不見面，也不願與阿正聯繫，因而引發阿正不滿，先後傳訊息恐嚇，「大家一起死」、「妳就不要怨我害妳」、「妳要全家雞犬不寧沒關係，妳繼續這種態度」。

此外，阿正還將2人的性愛影片上傳到全球知名成人網站，甚至放上小雅的照片等，吸引了至少超過6百人以上觀看。

案經小雅提告，阿正也坦承犯行，但辯稱那些恐嚇言詞只是一時氣話，並無傷害對方的意思，只是希望對方能和他溝通。法官審理後認為，縱使阿正因為感情糾紛而導致情緒失控，但也不能使用這種方式處理解決，最終仍依法將他判刑。