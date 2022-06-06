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大雪山林道「20m高大樹」突倒下！她慘被壓死　老公目睹崩潰

▲▼大雪山林道「20m高大樹」突倒下！她慘被壓死　老公目睹崩潰。（圖／林務局提供）

▲吳姓女子5日在大雪山林道區步道被倒塌的樹木壓死。（圖／林務局提供）

記者哈勇嘎奧、鄒鎮宇／台中報導

台中大雪山森林遊樂區5日發生大樹倒塌，壓死女遊客的意外。一對63歲的張姓夫妻在遊樂區的林道區步道散步，但大樹突然倒下，瞬間將在後方的妻子壓住，張夫及路人立刻救援，將張妻送醫但仍不治。對此，林務局也做出回應。

林務局表示，張姓男子與吳姓妻子5日下午1時許，在大雪山森林遊樂區內大雪山林道35.2公里稍來小雪山步道入口處健走。因樹木側枝斷落致生意外，吳女被壓在樹木底下，張男立刻跑到200公尺外的收費站通報，東勢林區管理處立即派3名人員至現場協助進行CPR、3名人員進行交通疏導作業，然救護車送達醫院時該遊客已無生命跡象，「東勢處亦立即派員前往慰問，對本次意外事件之發生深表遺憾。」

林務局表示，事故地點發生於大雪山林道35.2公里，稍來小雪山步道入口處，經研判現場情況，事故發生原因為步道外20公尺以上的卡氏櫧倒伏，造成步道旁第二株卡氏櫧側枝被打落致生意外事故。

其中，卡氏櫧倒木距離步道超過20公尺其樹幹長滿附生植物外觀青綠，且尚具有萌蘗之側枝。卡氏櫧倒木生長於溝谷坡上，排水匯集處，梅雨季土壤含水飽和，根部有出現腐朽菌，根系無法固著於土壤，導致樹木無法支撐樹體重量，而導致根拔倒伏，根盤翻起在原地。

▲▼大雪山林道「20m高大樹」突倒下！她慘被壓死　老公目睹崩潰。（圖／林務局提供）

▲▼林務局表示，對本次意外事件深表遺憾。（圖／林務局提供）

▲▼大雪山林道「20m高大樹」突倒下！她慘被壓死　老公目睹崩潰。（圖／林務局提供）

林務局發現，步道旁2公尺處卡氏櫧側枝外觀沒有明顯缺陷，因第一株卡氏櫧而產生連鎖骨牌效應倒伏，同時周圍卡氏櫧、森氏櫟、青葉楠及烏心石等闊葉樹側枝被打落。

林務局指出，小雪山國家步道事發後已暫時封閉，鞍馬山工作站派員6日開始將分組進行園區步道全面巡檢，未來每月都會派員巡檢一次，如有危木將立即移除。此外，依東勢處大雪山園區經營管理季稽查紀錄，該處就主要步道林木、主要遊憩據點內若有疑慮之林木進行檢視追蹤列管，該倒木非屬追蹤清冊內。

針對吳女死亡，林務局表示，森林遊樂區遊客團體傷害保險之保險理賠範圍，為於營運時間內，憑票進入遊樂區之被保險人(即遊客) 遭受意外傷害事故，致其身體蒙受傷害而致失能或死亡者，每一個被保險人身故保險金為400萬元，本意外事故吳姓遊客憑志願服務榮譽卡，無需購買門票進入森林遊樂區，符合被保險人之資格條件，東勢處已協助辦理出險之申請。

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大雪山林道「20m高大樹」壓死女遊客　老公目睹崩潰

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