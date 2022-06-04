遭士官長性騷！女兵崩潰怒告　法官揪出「婚外情真相」她臉腫了

▲女兵怒控遭士官長性騷擾，但法官卻查出她曾與對方的婚外情，打臉她所述。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳韻如／桃園報導

桃園一名女兵小娟（化名）指控，接連三次遭到部隊已婚士官長性騷，對方不僅多次趁著營上聚餐時趁機碰觸她大腿，還在合影時偷摸她臀部，讓她身心受創，憤而向上通報。不過，法官審理時，發現小娟曾被士官長妻子提告侵害配偶權，並求償獲准，此外小娟也無法提出更多證據證明遭到性騷，最終駁回小娟之訴。

小娟提告主張，她為士官長阿建（化名）的部屬，而2019年11月某日晚間，阿建請她以及其他同仁到其辦公室，但卻突然要求其他同仁離開，接著跑到她身旁坐著，隨後藉著酒意將頭靠在她腿上，她下的當場將阿建的頭移開，隨即離開返回自己寢室。

小娟指控，事隔6天左右，兩人與其他同仁在營區附近聚餐時，阿建又趁機伸手觸碰她的手，而她當下選擇避開，沒想到阿建又靠上來，並且抓著她的手去摸他大腿，來來回回持續3至5分鐘之久。不僅如此，阿建某次還在同仁聚餐完合影時，跑到她身旁，並且撫摸她臀部。

小娟表示，阿建種種的性騷擾行為讓她相當困擾，身心也嚴重受到傷害，因此決定向上通報，並且對阿建提告求償。不過，阿建否認性騷擾，並稱小娟向上級提出的性騷擾申訴案，經軍方審議後均不成立，因此要求法官駁回小娟之訴。

法院審理時，勘驗小娟提出的對話紀錄、簡訊及聚餐合影照，法官認為，透過小娟所提出的證據並無法證明阿建設犯性騷擾。此外，法官查出，小娟曾遭到阿建妻子提告侵害配偶權，並求償獲准，而內容中也未有隻字片語來敘述小娟遭到性騷擾。

再者，法官認為，小娟所提的聚餐合照也完全看不出來阿建的手放置在其臀部上方，小娟也未再提出更多指證，最終認定事證不足，駁回小娟之訴。全案仍可上訴。