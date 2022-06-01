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花45元轉扭蛋！他幸運抽到一支二手iPhone 6　網狂賀：賺爆

實習記者蘇敏禎／綜合報導

許多民眾愛玩扭蛋機，它的魅力之一在於你永遠不知這次會轉到什麼物品，因此增添不少懸疑及緊張性，雖然轉到的多半是徽章公仔等小物。不過就有一名超幸運的日本網友，用銅板價即轉出一支iPhone 6！

據日本媒體「grape」報導，日本推特網友「pnuts2872ykr」近日到東京秋葉原的一家二手3C賣場「IOSYS」，閒逛時發現一台扭蛋機，於是便投入200日圓（約台幣45元）試手氣。沒想到這一試，竟轉出了一支二手「iPhone 6」，讓他驚喜發文跟網友們分享喜悅。

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▲一位日本網友只花200日幣（約台幣45元）轉扭蛋，竟然抽中一台iphone手機。（圖／翻攝自推特／@pnuts2872ykr）

雖然這支二手iPhone 6是2014年的機種，首頁按鍵有些損壞，但只花銅板價就得到一支智慧型手機，仍讓原PO十分喜悅，並打算買零件後自己修理好它。

推文引來近4萬網友熱烈迴響，近1800則轉推，不少網友留言表示，「太幸運了吧～」、「太讚了吧我也想要」、「好羨慕！我也來吸好運」、「二手價好像能賣三四千日圓，好賺！」「感覺整理一下還能用」、「我很常去這家店！」

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