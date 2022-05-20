高雄清潔工網路假扮小姐姐問「發育好不好」　誘騙10少女傳裸照

圖文／鏡週刊

高雄市某餐廳清潔工孟繁武，在網路上以「陳語婷」假名，盜用不知名少女照片，偽裝成17、18歲的小姐姐，去接近未滿12歲的女童，待取得對方信任後，藉口「看妳發育好不好」，騙取女童拍攝胸部、下體照片，案經高雄地院審理，法官以「詐術使兒童製造猥褻行為之電子訊號罪」重判9年徒刑，可上訴。

37歲的孟繁武從2019年起，在網路盜用不知名少女的照片，當自己的大頭貼，並化名「陳語婷」，接著在網路上搜尋12、3歲就讀國小高年級的女童，請求加入好友，然後以「小姐姐」身份與對方交往，取得信任。

孟男知道青春期小女生對自己發育中的身體充滿好奇、恐懼，故意慢慢討論起身體發育的各種情形，然後以過來人身分，說「讓姐姐幫你看看發育得好不好」，騙取小女生自拍裸照，傳給他看，成為他洩慾的工具。

被騙女童當中，有家長較關心孩子的網路交友狀況，發現兩人對話與傳送的裸照，驚覺女兒遭惡狼設計，於是向警方報案，查出孟男身份，高雄市警局搜索孟男住處，查扣手機、電腦等犯罪工具，更查出另有9名少女，也被他以同樣手法誘騙裸照，供其滿足變態淫慾。

案經高雄地院審理，因證據確鑿，孟男無法狡賴，坦承所有犯行，並在審理期間與其中兩名少害女童家長達成和解，另外八名家長堅持不肯原諒他，非要他坐牢不可。判決書指出，被告為滿足個人私慾，以詐術誘騙少女裸照，嚴重侵害10名女童身心健全發展，因此依「使兒童製造猥褻行為之電子訊號罪，重判徒刑9年，可上訴。

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