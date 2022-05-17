專挑高級餐廳！東區霸王餐姐1月狂吃8次　受害店家怒PO無碼正面照

▲東區霸王餐姐一個月爽吃8次，店家氣炸決定公開正面照。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者陳韻如／台北報導

北市東區一名大媽專挑高級餐廳吃霸王餐，甚至一個月內就吃了8次，讓在地店家氣得牙癢癢。對此，其中一家餐廳老闆決定不再隱忍，氣得在臉書「爆料公社」上公開大媽正面照，提醒附近店家別再受害。

原PO在臉書「爆料公社」發文寫道，他14日下午出去外送，沒想到這名霸王餐姐剛好就來到店裡，而不知情的員工就讓她入座，她一口氣點了頂級牛小排、烏龍麵、鮮蚵、蝦餃、海鮮盤，總計3178元，吃完就擺出一副「我吃飽了但我沒錢」的姿態，就算揚言要報警，也是一臉「要叫警察來也可以，反正我不差你這一間餐廳報警」。

原PO氣憤表示，對方就是看準店家沒多的時間跟她耗下去，警方也都知道她是累犯，據說連知名連鎖餐廳也深受其害，一個月內就在東區吃了8次霸王餐，讓附近商家氣得牙癢癢的，「警察說要處理也可以，到警局做筆錄報案，然後在過冗長的時間出庭審判，嫌犯被判刑入監，幾天就又出來了」，但原PO實在不想再隱忍，這才決定公布霸王餐姐的照片，提醒所有台北市的餐廳老闆們小心。

文章公開之後，引起一片譁然，不少網友紛紛留言怒罵，「還故意點貴的吃，如果只是肚子餓沒錢吃飯才不會這樣點，太過分了」、「所以現在很多店家要先結帳，為了防這種爛（客）人」、「覺得即使做筆錄冗長，也是不能姑息，因為這慣犯就是吃準這點，且也沒啥多大的刑責或罰則，真的是很惡劣，遇到這種真是衰尬」。

對此，大安警分局敦化南路派出所所長柯人傑也在留言處回應，請原PO到敦南派出所報案，一切會依法偵辦，「本分局呼籲店家遇消費不付錢時，勿姑息隱忍，可勇於報警提告處理。用餐不付錢，涉犯刑法詐欺罪，切勿以身試法。」