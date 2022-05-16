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50歲護理師開「超狂條件」徵婚　媒人婆也嚇一跳...目前找嘸郎

▲▼ 專業媒人婆遇到女護理師開出擇偶條件8000萬。（圖／黃淑晴提供）

▲專業媒人婆遇到女護理師開出擇偶條件8000萬。（圖／黃淑晴提供）

記者翁伊森／嘉義報導

現代人忙於工作，對於婚姻大事多委由家人朋友，再不就是專業媒人，嘉義地區40年配對成功資歷知名媒人婆黃淑晴日前接獲一女護理師開出擇偶條件，當中之一是希望對方「現金、有價證券加上不動產要8000萬元以上」，黃淑晴將對方擇偶條件貼在臉書社團《幸福朴子人》希望廣大網民幫忙協助配對意外引發熱議。

▲▼ 專業媒人婆遇到女護理師開出擇偶條件8000萬。（圖／黃淑晴提供）

黃淑晴表示，接到訊息當下很驚訝，訊息公開至今尚未找到可匹配對象。

女子傳訊息表示自己是護理師，50歲無婚史、沒有結婚無子女，生活單純，本人貌美、可愛有氣質，身材很好，身高164公分體重55公斤，希望對象不限離婚喪偶，要有錢人，開公司或者嫁國外、或有錢人退休皆可；並要求對方家庭單純，子女不得干預男方的事。自己可以照顧對方身體健康、一輩子貼身特別護理師（行情一個月30萬），陪同國內外洽商、旅遊，而對方年齡70歲以下，不能太胖；「現金、有價證券加不動產要8千萬以上，以備2人到終老衣食無虞」。

訊息發出後到現在都還沒有符合條件的，反倒是一堆父母親急著要幫孩子做媒，但動產、現金要有8000萬以上真的不大容易，因此上網希望網友幫忙配對。

民眾表示「有8千萬人家就直接找年輕的女生，誰找五十歲的歐巴桑，裝肖唉！」、「有8000萬我就選25歲護理師」「找葬儀社是她最好的選擇、開公司（葬儀社）、8千萬以上（庫錢）、生活單純（一天到晚只在喪家出入）」

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