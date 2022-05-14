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遭指「政治追殺」！高涌誠記者會嚴正否認　陳隆翔怒發聲明回應了

▲▼檢察官陳隆翔。（圖／記者劉昌松攝）

▲監委高涌誠否認政治追殺，檢察官陳隆翔發聲明回應。（圖／記者劉昌松攝）

記者陳韻如／台北報導

檢察官陳隆翔因偵辦曲棍球案件遭監察院彈劾，已由司法院職務法庭決議不受懲戒，日前監院再度彈劾陳隆翔，引發基層檢察官質疑監察院「重複彈劾，一再追殺」，「明顯侵越檢察官職權」。監委高涌誠13日召開記者會，否認政治追殺陳隆翔，只是監察院和懲戒法院的法理之爭。對此，陳隆翔也發出共663字的聲明回應了。

2014年11月間，立委段宜康公開指控前立委林滄敏涉嫌在曲棍球協會理事長任內詐領補助，段並放話，若指控非實要吞一顆曲棍球，但當時負責偵辦詐領公款案的彰化地檢署檢察官陳隆翔認為，林滄敏未涉案，另外對曲棍球協會李姓秘書長與張姓總教練做出緩起訴處分。

段宜康不滿刑案偵辦結果，向監察院提出陳情，監委高涌誠、蔡崇義2人在2019年對陳隆翔提出彈劾，並移送司法院職務法庭審理，職務法庭在2020年決議不懲戒，但監察院在2022年5月間，再次針對陳隆翔提出彈劾，引發檢察官強烈不滿，質疑監察院，「重複彈劾，一再追殺」，「明顯侵越檢察官職權」。

▲▼監察委員高涌誠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲監察委員高涌誠。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，監委高涌誠等人13日召開記者會，嚴正否認檢察官說法，「這次調查是依照懲戒法院是第一次懲戒法院審理範圍外的東西，都是新事實新證據，不是重啟調查，沒有違反一事不再理原則。」

對於這樣的說法，陳隆翔也隨即發出663字的聲明回應，「高委員曲解法律及不顧程序正義的功力，令人瞠目結舌」。

陳隆翔聲明全文：

高委員曲解法律及不顧程序正義的功力令人瞠目結舌

一、高委員稱第一次通過的彈劾案文與調查報告會有落差的原因是因為上一屆監委有不同意見所致。但事實上，第一次通過的彈劾案其實經過了兩次彈劾審查會才以低票數通過，換言之，在原先的彈劾審查會中，多數監委否決了高委員的提案，高委員把原本提案刪減後，第二次彈劾審查會才通過了彈劾。但依照高委員的意思，現在等於是把原先刪減的內容提出彈劾，我們想問，這不是一案重提的話，什麼才是一案重提？

二、懲戒法院確定判決的意思是指，縱使提出彈劾案後，有所謂的新事實新證據，依照監察法第8條規定，監察院必須由提案委員以外之監察委員九人以上之審查及決定成立後，才能以『監察院』的名義提出給法院併案，而不是由個別監察委員可以用調查報告的方式恣意追加，所以後續加碼的調查報告才會被懲戒法院不予受理。懲戒法院質疑的是你程序的不正義，並不是要高委員重新提案彈劾，我們想問，高委員要人看清楚彈劾文，但為何不自己先看清楚懲戒法院的判決理由呢。

三、高委員口口聲聲說「有關段宜康、魏明谷的司法判決都已早就確定，如何翻案？到底何來政治追殺？」但依照先前已經公開的約詢譯文，高委員曾對陳檢察官稱「你不幫我想怎麼解決方法，就是你要逼我們彈劾你，彈劾了以後才能夠去聲請再審」，而這段譯文內容，高委員自己在懲戒法院審理時並不否認真實性，所以懲戒法院也才沒有當庭勘驗，何況高委員自己也曾經向媒體表示願意公開約詢錄音。我們只是想問，這段追殺陳檢察官的經過，高委員你是忘記了還是害怕想起來呢？

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