唾液快篩「禁2歲以下使用」警語消失！藍委質疑放生嬰　食藥署回應

▲台灣販售的「福吉美」（Gmate）唾液快篩仿單拿掉「禁2歲以下使用」字樣。（圖／洪孟楷臉書）

記者嚴云岑／台北報導

連鎖醫材通路龍頭杏一上架韓國製「福吉美」（Gmate）唾液快篩試劑，但國民黨立委洪孟楷今（12）日在臉書質疑，產品中文仿單上並未跟進澳洲，列出「嚴禁兩歲以下使用」警語，質疑衛福部審查放生國內嬰兒。對此，食藥署回應了。

洪孟楷指出，今日上市的「福吉美」（Gmate）唾液快篩試劑中文仿單裡，既然把澳洲規定的「嚴禁兩歲以下使用（do not use on anyone under 2 years of age.）」給拿掉，那麼重要的警語既然不見，就是誤導家長以為可以使用，衛福部審查難道直接放生國內嬰兒不把關了？

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洪孟楷提醒，疫情如此嚴峻，兩歲以下的嬰幼兒確診案例也倍增，指揮中心也該明確地給予指引，無論是專責門診、或是綠色通道，都該明白讓家長了解；但絕對不是國外禁止使用的產品，到了國內卻隻字未提。風險不說明，就是放任、就是怠惰，就是致嬰幼兒的身體健康於不顧。

對於洪孟楷指控，衛福部食藥署林欣慧簡技受訪時表示，我國所有快篩試劑在仿單上都是採「可使用年齡正面表列」，例如福吉美仿單上寫道「介於2-15歲兒童或青少年，應在家長或法定監護人陪同下進行測試」，就代表2歲以下者不適用。

她另提到，目前核可的家用快篩試劑中，用於實名制的抗原檢測快篩試劑羅氏（106016908號）也是列出2-18歲須由家長輔助使用；安心篩則是明列3歲以上、18歲以下須由家長陪同使用，「不會有人看到3至18歲，就認為3歲以下可使用」。食藥署中文說明書是考量正常對產品認知設計，仿單資訊陳列並無針對特定廠商，也不會要求業者修改仿單。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也在疫情記者會中回應，各國仿單不會完全一樣，台灣主要是採正面表列，直接寫出在何種情況下哪些人可用，2歲以下沒寫到的話，自然就不能使用，18歲以上就可自行使用。