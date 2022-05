唾液快篩「禁2歲以下使用」警語消失！藍委質疑放生嬰　食藥署回應

▲台灣販售的「福吉美」(Gmate)唾液快篩仿單拿掉「禁2歲以下使用」字樣。(圖/洪孟楷臉書)

記者嚴云岑/台北報導

連鎖醫材通路龍頭杏一上架韓國製「福吉美」(Gmate)唾液快篩試劑,但國民黨立委洪孟楷今(12)日在臉書質疑,產品中文仿單上並未跟進澳洲,列出「嚴禁兩歲以下使用」警語,質疑衛福部審查放生國內嬰兒。對此,食藥署回應了。

洪孟楷指出,今日上市的「福吉美」(Gmate)唾液快篩試劑中文仿單裡,既然把澳洲規定的「嚴禁兩歲以下使用(do not use on anyone under 2 years of age.)」給拿掉,那麼重要的警語既然不見,就是誤導家長以為可以使用,衛福部審查難道直接放生國內嬰兒不把關了?

洪孟楷提醒,疫情如此嚴峻,兩歲以下的嬰幼兒確診案例也倍增,指揮中心也該明確地給予指引,無論是專責門診、或是綠色通道,都該明白讓家長了解;但絕對不是國外禁止使用的產品,到了國內卻隻字未提。風險不說明,就是放任、就是怠惰,就是致嬰幼兒的身體健康於不顧。

對於洪孟楷指控,衛福部食藥署林欣慧簡技受訪時表示,我國所有快篩試劑在仿單上都是採「可使用年齡正面表列」,例如福吉美仿單上寫道「介於2-15歲兒童或青少年,應在家長或法定監護人陪同下進行測試」,就代表2歲以下者不適用。

她另提到,目前核可的家用快篩試劑中,用於實名制的抗原檢測快篩試劑羅氏(106016908號)也是列出2-18歲須由家長輔助使用;安心篩則是明列3歲以上、18歲以下須由家長陪同使用,「不會有人看到3至18歲,就認為3歲以下可使用」。食藥署中文說明書是考量正常對產品認知設計,仿單資訊陳列並無針對特定廠商,也不會要求業者修改仿單。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也在疫情記者會中回應,各國仿單不會完全一樣,台灣主要是採正面表列,直接寫出在何種情況下哪些人可用,2歲以下沒寫到的話,自然就不能使用,18歲以上就可自行使用。