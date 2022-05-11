美和科大女籃隊首成軍　勇奪全國大專聯賽公開女二級冠軍

▲美和科技大學籃球隊贏得110學年度UBA全國大專籃球聯賽公開女二級冠軍 。（圖／美和科技大學提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

110學年度UBA全國大專籃球聯賽公開女二級賽事總決賽，首度成軍的屏東縣美和科技大學就以快速擊等作戰方式，擊敗台北商業大學，贏得冠軍，讓球員欣喜若狂。

臺北商業大學曾是去年公開一級的球隊，美和科技大學是首度成軍，兩隊在年度賽事戰績皆為八勝一負。兩隊在二級總決賽冠亞軍對壘，當天比賽，王建臺校長親自率領行政主管與學校師長，前往現場為球員們加油打氣

當天，美和科大首節先以禁區優勢、後場衝勁、快速截擊等攻防，開始就以14分大幅領先，第二節北商改變戰術打法讓美和陷入犯規麻煩，在隊長陳千惠的坐鎮領軍穩定亂流；第三節開始，球隊中有兩對雙胞姐妹，在姐姐許可欣、蔡幸瑜穩定發揮，加上球隊平常練習的堅強戰力，一路領先到第四節，最終以84比59勇奪全國公開女二級冠軍，以本季號稱大魔王班底姿態，登上公開一級最高的籃球舞台。

美和女子籃球隊總教練顏君彰表示，勇奪冠軍的關鍵在該校招收到甲級球隊成員與乙級球隊中的潛力選手，加上教練李依蒨平時嚴格紀律訓練，才能完成首年成軍就勇奪冠軍。而女子籃球隊的成立，不僅是學校及董事會的支持，更為宣揚學校推動兩性運動平權的教育理念及落實企業社會責任，還邀請到北一集團攜手企業策略聯盟，一起支援偏鄉清寒學生學雜費，並在美和科大北區校友會前後任會長提供運動發展基金，共同讓全體球員能圓夢且安心就學。

比賽結束，並辦理母親節暨感恩餐會，慰勞校友、家長與球隊全體師生，球員們現場還同時致電給家人報佳績和說聲母親節快樂，在奪冠的喜悅氣氛過了一個特別的母親節。