淫亂教主「少龍」身價20億！　前妻兒返台搶錢：台中還有整座山

▲自稱「五教共主」的「徐少龍」，20多年前即以教主權勢性侵女弟子，女弟子不甘受辱，留下遺書後輕生。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT

自稱「五教共主」、「天斬大將軍」的「少龍」（原名：徐浩城，69歲）是華興靈修中心創始人，信眾多達上萬人，但他卻藉教主權勢募集237人的「仙女班」並性侵女弟子，在2020年狼狽落網，被依詐欺、性侵、猥褻等罪收押禁見，且於去年1月病危。知情信眾透露，日前少龍的黃姓前妻帶著少龍的2個兒子返台，疑似覬覦超過20億元的龐大教產，讓信眾們忿忿不平。

少龍的陳姓女弟子用黑色簽字筆寫下2張遺書，揭發被掩蓋20多年的真相，遺書中句句血淚控訴教主少龍的性侵暴行，最後陳女帶著難以承受的羞憤一躍而下以死明志，但令人遺憾的是，時至今日司法仍沒還給她應有的公道，。少龍在法院羈押期間命危，法院停止審判，但少龍從信徒們身上騙來的募款、捐獻卻將落入其他人口袋。

▲徐少龍廣收弟子，募款興建道場，在台北、台中、高雄都有道場。

據了解，少龍拿著信徒捐款在台北、台中、高雄都設有道場，另還設立公司、購置廠房，並在各縣市精華地段都有大筆房產，甚至在台中還擁有一座山，總市值超過20億元。

「有的信眾去貸款借錢、把祖產賣掉，就是為了要給少龍買道場、開公司，這些有的登記在少龍兒子名下，有的登記在少龍名下，若少龍往生了，就會由他們繼承。」不願意具名的信眾A先生說。

據了解，少龍將市值高達20億元的現金、房地產、公司，分別登記在自己以及跟著黃姓前妻移民澳洲的兒子名下。1998年少龍爆出性侵疑雲後，其妻子黃女就和少龍離婚，並帶著2個兒子長年定居澳洲，少龍的2個兒子目前都已是30歲的成年人，曾有信眾找到定居在澳洲的黃女，並詢問她關於教產處理的問題，卻赫然得知，黃女竟連一分錢也不打算還給信眾。

▲2020年6月，徐少龍遭刑事局逮捕，並被依性侵、詐欺等罪起訴，警方在他的住處查獲超過8000萬元現金。

「當時那名信徒找到黃小姐，建議她將現金、房地產等教產設立基金撫慰受害信徒，或供以後信徒們修行使用，甚至捐給慈善團體做公益也可以，卻遭到黃小姐拒絕。」A先生說。

「當時那個女弟子自殺後，黃小姐曾拿出一筆錢還動用各種關係，要女弟子的哥哥封口，掩護徐少龍的犯罪，讓我們怎麼相信她對龐大的教產會沒有任何想法。」A先生說，目前靈修中心還是照常運作，部分信眾不甘被騙，有對少龍提出詐欺告訴，但法院卻裁定停止審理，希望法院能將教產還給信眾，別讓信眾們再次心碎。

對此，律師劉文瑞表示，信眾可以先對少龍提出財產假扣押，以防對方做出脫產、繼承等動作，並拿刑事起訴狀，對少龍進行民事求償，同時檢察官面對重大金融罪犯，理應也可以依刑事訴訟法第455條之12的「沒收特別程序」，將少龍財產扣押，以防其做出脫產等動作。

據了解，少龍前妻黃女及她的兩個兒子，因為台灣疫情升高，日前已經返回澳洲，本刊透過管道加入黃女的LINE，希望詢問她有關信徒的指控內容，但至截稿前仍未與她取得聯繫。

▲劉文瑞律師表示，信眾可以先對少龍提出財產假扣押，以防他進行脫產、繼承、贈與等處分財產的行為。

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