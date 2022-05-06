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不只iPhone 14！　外媒盤點2022年下半年蘋果五款最令人興奮新品

▲▼蘋果發表會,庫克。（圖／路透）

▲外媒盤點2022年下半年蘋果五款最令人興奮新品。（圖／路透）

記者吳珍儀／綜合報導

蘋果發表新品的重頭戲往往在下半年登場，外媒macrumors也發布YouTube影片，整理五大令果粉迫不及待將在2022年登場的產品。

一、MacBook Air

據外媒報導，蘋果將放棄錐形外觀，採用類似iMac全新設計的MacBook Air，意味著MacBook Air可能像24吋iMac一樣擁有繽紛新色和灰白色邊框及白色鍵盤。此外，MacBook Air 有望成為首批採用全新M2晶片的產品之一。

二、Mac Pro

Mac Pro也是2022年最令人興奮的產品之一，除了不再依賴英特爾晶片，Mac Pro‌ 預計將配備高達40核CPU和128核GPU晶片，是M1 Ultra的兩倍。

三、iPhone 14 Pro Max

據外媒報導，iPhone 14外觀將迎來大改變，螢幕除了移除瀏海，變成「驚嘆號切口外觀」，還配備效能更強大的相機模組，並會在Pro系列上搭載A16晶片。

四、AirPods Pro

蘋果有望在2022年更新AirPods Pro，外觀可能採用全新設計。據消息指出，蘋果正在測試更圓潤、緊湊的外形設計。還有傳言指出，新AirPods將支援Apple Lossless音頻，並改進Apple的尋找功能。

五、Apple Watch Series 8

據外媒指出，除了標準的Apple Watch Series 8外，今年還將推出新款型號。據傳蘋果正在開發更耐用的Apple Watch 版本，受眾為運動員或在更極端條件下使用Apple Watch的人，傳聞新款Apple Watch Series 8還有體溫感應器和車禍檢測功能。

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