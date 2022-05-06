快訊／退休警吸金6億！前女友率眾討債反遭砍　2惡煞羈押禁見

▲許恒瑞3日中午因債務問題在北檢大門遇襲後，被警方攔下排解，沒想到晚上又找人埋伏北檢砍殺前女友的人馬。（圖／資料照）。

記者黃哲民、陳韻如／台北報導

退休刑警許恒瑞涉嫌吸金6億元，台北地院3日開庭審理，而許男的吳姓前女友也被騙800萬元成為受害人，雙方找來了各路人馬陪同出庭，卻在台北地檢署門前上演大亂鬥，其中林姓男子還身受刀傷，所幸送醫無大礙。檢警事後循線逮捕多名嫌犯到案，其中伍姓、郭姓2男在5日晚間被依殺人未遂罪嫌聲押禁見。稍早羈押庭結果出爐，法院裁定2嫌羈押禁見。

許恒瑞曾任新北市汐止分局刑事組副組長，卻涉嫌與房姓同居女友等人，開設麗峰實業、彤昇管理顧問等公司，鼓吹民眾當人頭，幫公司貸款作為投資之用，北檢起訴認定許男等人從2016年到2020年，4年間吸金6億元。

台北地院3日傳喚許男出庭接受審理，許男的吳姓前女友疑因不滿自己也受騙800萬元，找友人陪同一起出庭，中午法院休庭時，雙方在北檢、北院共用的大門前，一言不合大打出手，警方獲報到場排除，並將涉案人皆依聚眾鬥毆罪嫌，帶回偵訊。

沒想到當天晚上，雙方人馬被移送北檢，由檢察官複訊後陸續獲得請回後，疑要幫許男報仇的黑衣人，埋伏在北檢大門外，持西瓜刀、棍棒朝正走出北檢大門地吳女人馬亂砍，吳女一方的林姓男子遭砍3刀，當場鮮血直流送醫救治，許男一方的人馬趁隙分乘車輛逃逸。

對於司法機關大門竟然發生暴力犯罪，北檢特別發出措辭強烈聲明，必從嚴從速偵辦，嚴懲不貸，並與警方組成專案小組展開拘捕，其中郭姓嫌犯被逮捕後，原獲檢察官諭令50萬元交保，但因覓保無著，和稍晚被移送的伍姓嫌犯一起被依殺人未遂罪嫌聲押禁見。

稍早羈押庭結果出爐，法官裁定2嫌羈押禁見，至於同案另名共犯獲2萬元交保，1名少年移送少年法庭，檢警正持續清查是否有其他在逃共犯。