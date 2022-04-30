嘉義市模範、績優公務人員表揚　地政處處長等6人上榜

▲市長黃敏惠表揚111年模範公務人員與績優公務人員 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市長黃敏惠日前表揚111 年模範公務人員與績優公務人員。黃敏惠表示，模範公務人員、績優公務人員是所有同仁的表率，更代表著公務同仁努力創新、堅持不懈為民服務的精神，市府是有溫度的戰鬥團隊，每一個同仁都在自己的崗位上努力為市民朋友服務著，打造讓全齡共享世代宜居的嘉義市。

嘉義市政府人事處表示，市府 111 年模範公務人員選拔，經初審及評選二階段審查作業，依評選結果排序，核定地政處處長饒嘉博、警察局警務員江冠穎、衛生局科長王鳳玉及教育處科長王得鑑等 4 人，為嘉義市政府111 年模範公務人員；除選拔模範公務人員外，經審其他遴薦人員績優事蹟，核定民政處科員鄭媛尹及環境保護局科長吳博章為績優公務人員。由黃敏惠親頒111 年模範公務人員獎狀一幀及獎金新臺幣三萬元整、績優公務人員獎狀一幀及禮券五千元整。

111 年模範公務人員、績優公務人員事蹟簡介如下

(一) 地政處處長饒嘉博：模範公務人員

饒嘉博處長行政歷練豐富，是跨領域主管，曾東區區長、文化局局長、社會處處長等多項職務，又基於自身資訊素養，在擔任地政處長期間，將數位治理融入地政業務，孕育出優質專業的跨領域地政團隊，重要事蹟如下：

1、 地政趕搭數位行銷浪潮，孕育自媒體專業團隊。

2、 地政攜手性別平權，突破公部門框架主動出擊。

3、 全國首創跨縣市異地備援，強化資訊安全。

4、 自行開發地價應用系統，加值運用增加效能。

5、 推動「湖子內區段徵收區」打造嘉義市房地產的 LV。

6、 推動「貨物轉運中心市地重劃」掌握未來商機。

7、 建國二村市地重劃華麗變身，再現榮華光景。

(二) 警察局警務員江冠穎：模範公務人員

1、 「嘉 e 巡簽－智慧巡邏箱」:109 年全國首創『智慧巡邏箱』獲 109 年國家警光獎團體組綜合規劃類第二名。

2、 建置新世代雲端資料中心:110 年建置「新世代雲端資料中心」獲 2021 台灣設計展採用。

3、 推動資訊安全管理制度通過 ISO 27001 國際資安認證:積極推動資訊安全管理制度，連續三年通過 ISO 27001 國際資安認證。

4、 網路實兵攻防演練零攻破:參與行政院「國家資通安全會報網路攻防演練」連續二年零攻破。

5、 智慧巡邏路線規劃:110 年參加經濟部工業局「2021 數位科技解決方案，以「智慧巡邏路線規劃」為題，獲競賽佳作。

6、 全球資訊網警政創新:於警察局規劃設計「警政創新專區」，獲衛福部 109 年台灣健康城市暨高齡友善城市韌性與創新獎及國發會 110 年第四屆政府服務獎。

(三) 衛生局科長王鳳玉：模範公務人員

1、 積極推動「守護嘉 e 人」專案，運用物聯網共用互聯、異業與網路整合，將特性發揮至走失協尋及緊急黃金救命所需之綿密網絡，榮獲 110 年第 4 屆政府服務獎數位創新加值獎項，該專案亦榮獲 110 年審計部優良特色獎及 109 年高齡友善城市創新獎第一名。

2、 為實現護家住民長輩應同樣享有健康促進與高齡友善的權利，積極推動「來阮兜坐〜喜大人ㄟ家外之家」專案，以有家無礙、尊嚴無礙、幸福無礙及安全無礙等4 無礙為主軸，呼應 WHO 推動對所有高齡者均公平對待之友善城市，榮獲 110 年高齡友善城市無礙獎。

3、 榮獲 110 年公部門醫療事故關懷服務公務組績優獎及醫療網 108 年創新獎、績效獎、人氣獎 3 冠王，另每年均榮獲地方衛生機關業務考評之醫政業務最高榮譽佳績。

(四) 教育處科長王得鑑：模範公務人員

1、 完成「國中小班班有冷氣」、校園新風換氣系統等政策，創全國第一！使本市成為教育「首善之都」！各縣市紛起效尤，終促成行政院蘇貞昌院長於同年宣示，於兩年內將投入 323 億元完成全國國中小教室安裝冷氣之政策，為近年本市優質市政政策帶動中央政策制定之最佳典範。

2、 109 年訂頒「嘉義市公立學校辦理學校型態實驗教育辦法」，於 110 年 8 月 26 日在大業國中正式成立本市實驗教育課程發展中心，導入 IB 國際文憑精神，採用STEAM 跨域整合教育、CLIL 綜合活動領域雙語教學模式，推動大業國中於 112 學年度成為本市第一所實驗教育學校，使本市學子能以公立學校之價格、優質的師資、安全健康的教學環境享受體制外的多元教育。

(五) 民政處科員鄭媛尹：績優公務人員

1、 自 99 年起主辦府會行政業務聯繫、提案彙送議會等工作，確實掌握工作時效； 110 年主辦本市振興消費金發放作業，期間與建設處等相關單位就實施計畫擬定及發放細節，積極討論並精心策畫，圓滿完成發放作業。

2、 110 年本市辦理 2021 台灣設計展期間，主辦規劃協調貴賓接待小組分工事宜，規劃接待臺東縣縣長率縣府團隊參訪及城市交流行程，令來訪貴賓留下深刻印象； 辦理與國、內外城市交流事宜，致力城市行銷工作，109 年安排與新竹市互訪， 共同行銷台灣設計展；安排本市與臺北市雙城交流活動；108 年辦理市長率局處首長至日本考察採購招標案，並與駐外代表處及相關單位接洽參訪拜會行程，與日本地方政府首長等交流，提升城市能見度。

(六) 環境保護局科長吳博章：績優公務人員

1、 規劃及執行劃設空氣品質維護示範區、淘汰高污染二行程機車、輔導校車全數取得排煙自主管理標章、宗教場所低碳認證等多項空污防制措施，有效降低嘉義市空氣中 PM2.5 濃度，由 105 年 27.3 微克改善至 108 年 22.9 微克，增加市民平均餘命 160 餘日，並提升本市能見度 10 公里以上之日數由 104 年 131 日提升至 108 年 221 日。

2、 爭取前瞻經費新臺幣 6,000 萬元建置水質淨化現地處理設施，包含日處理量3000CMD 之礫間接觸曝氣氧化槽、環教教室(廢貨櫃再利用)、人工溼地、賞鳥亭等。運轉後生化需氧量、懸浮固體及氨氮削減率分別為 66.1%、79%及 85%以上。該場址除了水質改善，兼具環境教育、生態保育及休閒遊憩功能，將做為推動環境教育及永續發展之基地，並結合大溪社區發揚地方特色，協助地方創生。