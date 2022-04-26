公園餵鴿挨罰2400　女辯「民以食為天禽獸也一樣」提告吞敗

▲台北市政府已禁止民眾在全市公園內餵食野生動物，包括鴿子。（示意圖，非本件當事人／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

北市一名祁姓女子去年2度到中正區「希望廣場」丟麵包屑餵鴿子，遭台北市府環保局依《廢棄物清理法》各開罰1200元，祁女提告抗罰，主張讓鴿子安靜吃光麵包屑就「船過水無痕」，為何要冠上她「污染環境」的罪名，何況現場沒公告禁止餵食鳥類，台北地院審理認為，本件處罰祁女污染地面的「舉動」，於法有據，判祁女敗訴，可上訴。

台北市府已於去年（2021年）6月1日起，禁止民眾餵食公園內的野生動物，違者可罰1200元到6000元，並事先公告宣導數月，目的是讓公園生態回歸自然法則，以免人類餵食造成禽畜族群激增，可能提高禽流感風險，甚至吃不完而引發鼠患，同時避免野生動物習慣有人餵，反而喪失求生本能。

▲台北市政府禁止公園內餵食野生動物的公告圖示 。（圖／翻攝台北市政府工務局網頁）

祁女去年（2021年）7月1日與7月7日，均在上午6點多到華山大草原的「希望廣場」，拋灑自己帶的麵包屑餵食現場的鴿子群，2次都被台北市府環保局所屬當地中正區清潔隊員拍照採證，現場開立「餵食禽畜致污染地面」的舉發通知單後，移送環保局各裁罰祁女1200元罰鍰。

祁女第一次簽收，第二次拒收，並提起訴願抗罰，被駁回後提起本件行政訴訟，主張稽查人員所拍地面殘留麵包屑的照片是「斷章取義」，因為稽查人員躲在暗處等她開始餵食，才走來拍照並嚇跑鴿群，如果鴿群安心進食，就會吃光麵包屑而「船過水無痕」，不至於在地上留下殘食。

▲公園內的野生鴿群。（圖／記者陳家祥攝）

祁女並反駁餵鴿子會散播禽流感的說法，她認為有禽流感的家禽都被撲殺，新冠肺炎是人傳人，「非禽獸相傳」，但民以食為天，禽獸也一樣，都會區居住環境密集，不像山野有許多昆蟲果實可吃，「為何就容不下人民的餵食」，加上現場公園沒公告禁止餵食鳥類，為何要冠上她「污染環境」的罪名？

環保局抗辯屢收民眾陳情，希望取締希望廣場常有人餵食野鴿的情形，以免影響環境衛生、減少禽流感傳染之虞，現場也向祁女說明舉發原因。

▲台北市政府禁止公園內餵食野生動物的公告圖示 。（圖／翻攝台北市政府工務局網頁）

法官審理認為，本案《廢棄物清理法》處罰的是污染地面的「舉動」，雖然祁女抗辯鴿群會把麵包屑吃完，就不會發生污染地面的「結果」，但法官指出，不論隨地吐痰、任意棄置檳榔渣或瓜果皮核，甚至隨地便溺，經過相當時間，最後都可能分解不見。

所以法官強調，祁女本案已有污染的「舉動」、「行為」，因此受罰、於法有據，而2次餵鴿行為的時間有相當間隔，應分別裁處，至於環保局針對祁女已繳罰鍰另外寄信催繳，是行政程序的失誤，並非重複處罰，據此判祁女敗訴，可上訴。