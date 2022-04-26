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人妻「激烈抓姦」實錄！警上門傻眼　偷情男女竟是自己人

航警局女警官張筱瑜（左）全力阻擋情夫的妻子（右）及親友進門理論。（讀者提供）

▲航警局女警官張筱瑜（左）全力阻擋情夫的妻子（右）及親友進門理論。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本月12日凌晨，新北市林口區中山路一棟社區大樓傳出喧鬧聲，4、5名男女在某住戶門口互嗆、拉扯，不少鄰居聽到聲響，紛紛前往察看，並在屋外圍觀議論，但這群男女毫不在意旁人的眼光繼續爭執，眼看衝突越演越烈，才有鄰居趕忙報警，轄區警方獲報趕到，將一群人帶回派出所，紛爭總算暫時平息。

本刊調查，衝突發生的地點，是年約40歲、單身的航警局技正張筱瑜去年購入的新房，當時也在屋內的男子，則是已婚的34歲保一總隊維安特勤員警李立常，至於現場的其他男女，包含李妻在內的親友等，整起衝突起因於李男拋妻棄子，與張女大搞婚外情，甚至同居，結果遭李妻上門抓姦。

張筱瑜（右）與李立常（左）曾為保一同事，當時不倫傳言就甚囂塵上。（讀者提供）

▲張筱瑜（右）與李立常（左）曾為保一同事，當時不倫傳言就甚囂塵上。

李妻告訴本刊，當天凌晨12點多，她與父親及友人直衝張女住處按門鈴，穿著家居服的張女前來應門，一看到李妻等人，直接用身體擋住門口，雙方爆發激烈拉扯。

同一時間，李妻也對著屋內狂喊老公的名字，要他出來面對，過沒多久，就看到李男一身輕便服裝從臥房走出，與張女聯手要將妻子及岳父等人趕出屋外，李妻看到父親被老公架著，出聲斥喝，雙方情緒高漲，越吵越大聲，最後才驚動其他鄰居報警。

保一總隊員警李立常（右）與女長官同居，遭岳父（左）上門抓姦。（讀者提供）

▲保一總隊員警李立常（右）與女長官同居，遭岳父（左）上門抓姦。

李妻哭訴，她與李男結婚2年，生了2個孩子，老大2歲、老么才7個月，在懷第2胎的時候，就因丈夫屢屢與張女曖昧而發生爭吵，沒想到去年10月生完第2胎，丈夫就在一次爭吵後，藉故離家不回，期間還一直逼迫她離婚。

李妻與友人輪流在保一總隊門口盯稍，終於成功掌握老公的行蹤。

▲李妻與友人輪流在保一總隊門口盯稍，終於成功掌握老公的行蹤。



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